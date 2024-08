Johan Derksen geeft Francesco Farioli compleet nieuwe bijnaam

Johan Derksen stoort zich tot dusverre aan de persoonlijkheid van Ajax-trainer Francesco Farioli, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. De Snor geeft de temperamentvolle een ludieke bijnaam.

De felle woorden komen voort uit de uitspraken van Marco van Basten, die een dag eerder ontzettend kritisch was op de beleidsbepalers van Ajax. Derksen schaart zich vierkant achter de mening van de oud-Ajacied. “Het is echt mismanagement daar! Dat gebeurt nu weer omdat ze die ‘gekke Italiaan’ binnenhalen, die geen ervaring heeft”, vindt De Snor.

“Oh, die coach bedoel je. Nee, die Italiaan (Farioli, red) slaat helemaal nergens op”, reageert Wilfred Genee. “Dat is een soort professor. Heb je hem voorbij zien komen of niet? Dat is echt zo’n jongen die alléén maar tegenvragen stelt aan een interviewer en alles probeert uit te leggen op een hele vreemde manier”, gaat de presentator verder.

Derksen komt vervolgens met een nieuwe bijnaam. “Het is een beetje Tita Tovenaar, hè? Hij doet net of hij het voetbal heeft uitgevonden, terwijl hij ooit bij een kutclubje reservekeeper is geweest…”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

