Verweij fileert vernietigende Driessen: 'Jij hebt nog geen training gezien, zelfs geen wedstrijd!'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn maandag met elkaar in discussie verzeild geraakt over de kwaliteiten van Ajax-trainer Francesco Farioli. Verweij gelooft dat de Italiaan zich kan ontwikkelen tot een hele goede trainer, maar daar kijkt zijn collega van De Telegraaf heel anders tegenaan.

"Ik denk, als je de verhalen hoort, dat het echt wel een goede trainer kan worden", zegt Ajax-watcher Verweij maandag in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Ah, Mike... Van wie hoor jij die verhalen dan? Van die spelers? Wat weten die er nou van, na drie weken. Die werken elke dag met hem, maar die worden dus ook gewoon op de bank gezet", zegt Driessen, waarna Verweij zijn punt nader wil toelichten: "Hoeveel kritiek was er in het begin nou niet op Erik ten Hag? Hij heeft uiteindelijk de halve finale van de Champions League gehaald."

Verweij heeft de smaak vervolgens te pakken en zet Driessen in de podcast van de ochtendkrant met de rug tegen de muur: "Jij hebt nog geen training gezien, je hebt zelfs nog geen wedstrijd gezien", zegt Verweij tegen zijn collega, die hem vervolgens corrigeert: "Ik zat naast je op de tribune tegen Heerenveen. Ik heb de rest op televisie gezien. Henderson vindt het normaal dat hij op de bank zit tegen NAC? Die man heeft al vijftien jaar drie wedstrijden in de week gespeeld, die wordt er nu uitgehaald omdat hij frisse benen moet hebben. Je kent spelers toch? Die willen altijd spelen", stelt Driessen.

"Maar jij bent na zes wedstrijden al tot de conclusie gekomen dat het nooit meer wat wordt met Farioli?", vraagt Verweij vervolgens: "Ja, dat weet ik niet", geeft de chef voetbal van De Telegraaf aan: "Ik vind het veel te kort door de bocht om iemand nu al helemaal af te serveren", besluit Verweij.

