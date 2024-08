Alex Kroes verkijkt zich volledig met Ajax: 'Wat daar is gebeurd, dat is krankzinnig'

Het lukt Alex Kroes maar moeizaam om overbodige spelers van Ajax van de hand te doen, valt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf op. De journalist zag Kroes voorafgaand aan de transferwindow stellig aangegeven dat hij spelers definitief wilde gaan slijten in deze transferperiode, maar Verweij denkt dat de technisch directeur onderschat heeft in welke mate er interesse zou zijn voor de spelers van Ajax.

"Er zijn echt spelers, die zijn aangetrokken door Gerry Hamstra, Klaas Jan Huntelaar en Sven Mislintat, die moeten weg. Die zijn door zaakwaarnemers bij veertig clubs aangeboden en er is gewoon geen interesse", vertelt Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf. Spelers als Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, waar Ajax het liefst van af wil, staan door de geringe interesse voorlopig nog steeds onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Als er iemand van de hand wordt gedaan, zoals Borna Sosa en Jakov Medic, is dit slechts op huurbasis.

"Alex Kroes stond heel lang op het standpunt: alleen verkopen, liever niet verhuren. Die moet ook steeds sneller tot de conclusie komen: dan maar verhuren, dan zijn we in ieder geval van het salaris af". Wat daar (bij Ajax) in de afgelopen twee jaar is gebeurd, dat is krankzinnig", vindt de journalist van de ochtendkrant. Verweij weet dat technisch directeur Kroes en de mensen om hem heen hadden verwacht dat er meer interesse zou zijn, onder meer voor Sosa.

"Sosa was ook een speler waarvan ze dachten: hij is toch Kroatisch international, die raken we wel kwijt. Niet dus, dat komt ook omdat Ajax een beroerd seizoen achter de rug heeft", denkt Verweij. "Iedereen ziet ze voetballen, je kan ze beter op de bank houden", besluit de journalist gekscherend.

