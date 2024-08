Driessen loopt leeg: 'Iedere blinde, iedere boerenlul kan het beste Ajax opstellen'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn niet te spreken over de keuzes van Francesco Farioli. Volgens de twee journalisten wisselt de nieuwe trainer van Ajax teveel met zijn elftal en moet hij met zijn beste spelers spelen.

Tijdens Kick-Off laat Driessen weten dat hij geen vooruitgang ziet bij de club uit Amsterdam, die vorig weekend met 2-1 van NAC Breda verloor. "Het gaat om het hele proces, je ziet eigenlijk niks roeien. En elke keer dat slappe geouwehoer over fitte benen. Ajax is een voetbalclub, je moet gewoon de beste spelers opstellen. Als ze niet meer kunnen, haal je ze er dan af. Je gaat niet experimenteren." Volgens Driessen heeft Farioli teveel macht op dit moment bij Ajax. "Na de Duitse charlatan van vorig seizoen (Sven Mislintat, red.) krijgt nu een Italiaanse gladjanus de sleutel in handen. Een bedrijf met 400 miljoen omzet geven gewoon een trainer die pas twee seizoenen op het hoogste niveau actief is en eigenlijk geen enkel track record heeft, de sleutels."

Volgens de journalist van De Telegraaf zit er op dit moment te weinig voetbalknowhow bij Ajax. "Je moet ook weten wat je wil qua voetbal. En dat zie je helemaal niet aan het spel. Er zitten heel veel mensen bij de club die totaal niet weten wat Ajax-voetbal inhoudt. Aan Mike stelde hij de wedervraag: 'Wat is dan het beste elftal?' Iedere blinde, iedere boerenlul kan het beste elftal van Ajax neerzetten. Driessen geeft een voorbeeld: de rechtsbackpositie. "Rensch hoort bijvoorbeeld gewoon te spelen. En Silvano Vos ook nog liever dan Anton Gaaei, maar nee, die is al afgedankt. En dat is wel het kapitaal van Ajax. Hoe kan je nou in godsnaam met Gaaei starten. Die jongen moet gewoon wegwezen man, alsjeblieft. Hij schiet gewoon drie ballen over de achterlijn. Rensch op één been is beter dan Gaaei met drie fitte benen."

Er heerste een hosanna-stemming na enkele gewonnen wedstrijden onder Farioli en het doorstoten van Ajax in de voorrondes van de Europa League, maar dat kan snel omslaan, weet Driessen. "Na de volgende wedstrijd, Feyenoord-uit, sta je op drie uit drie. Dan ben je aangeschoten wild." Verweij is iets minder stellig. "We moeten Farioli ook nog niet afschrijven. Je ziet gewoon heel veel paralellen met Erik ten Hag. In het begin helemaal overtuigd van zijn eigen visie en die heeft het uiteindelijk fantastisch gedaan. Toen grepen belangrijke spelers als Dusan Tadic in. Farioli moet ook even tegengehouden worden, maar ik weet niet door wie. Niet door de spelers in ieder geval, op dit moment lopen er niet dat soort leiders rond."

