Wilfred Genee stoort zich aan de houding van Ajax-trainer Francesco Farioli tijdens interviews en persconferenties. De presentator van het programma Vandaag Inside geeft aan het een vervelend trucje te vinden dat de Italiaan continu tegenvragen stelt, onder meer in de richting van De Telegraaf-journalist Mike Verweij.

Genee bespreekt in de rubriek In de Wandelgangen met scheidsrechter Bas Nijhuis en journalist Valentijn Driessen de eerste weken van Farioli in Amsterdam. Vervolgens brengt Driessen de houding van de Italiaanse oefenmeester tegenover de media ter sprake: "Toen Mike Verweij wat zei over de opstelling tegen Farioli, deed hij alsof er een oneerbaar voorstel werd gedaan", zegt een verbaasde Driessen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Aad de Mos luidt de noodklok: 'Clubleiding Ajax moet ingrijpen, Farioli rijdt recht op het ravijn af'

Het feit dat Farioli een week geleden zo reageerde in de richting van Verweij, maar ook zondagavond nog naar NOS-verslaggever Arman Avsaroglu, irriteert Genee: "Die tegenvragen steeds... Sodemieter nou op, man! Wat is dat voor onzin? Wat is dat voor trucje? Ongelooflijk zeg", foetert de presentator van Vandaag Inside als hij de kleedkamer inloopt.

Bas Nijhuis laat zich in tegenstelling tot Driessen en Genee minder uit over Farioli. Wat de scheidsrechter prettig vindt aan de coach van Ajax is dat hij (Farioli) continu bezig is met het aansturen van zijn eigen elftal in plaats van met de arbitrage: "Ik vind dat wel lekker, dan heb je er geen last van. Welke coach het meest met de arbitrage bezig is? Ja, dan denk ik toch die Erwin van de Looi van Heracles", besluit Nijhuis.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

Terwijl Steven Bergwijn op de bank zat bij Ajax tegen NAC Breda was hij het middelpunt van kritiek.