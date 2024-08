Aad de Mos luidt de noodklok: 'Clubleiding Ajax moet ingrijpen, Farioli rijdt recht op het ravijn af'

Aad de Mos zet grote vraagtekens bij het selectiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli en pleit ervoor dat de clubleiding 'ingrijpt'. De Italiaanse trainer baart in de eerste weken van het seizoen opzien door zijn opstelling telkens om te gooien; een sterk gewijzigd Ajax verloor afgelopen zondag op pijnlijke wijze met 2-1 van promovendus NAC Breda.

In gesprek met De Telegraaf stelt De Mos, onder meer oud-trainer van de Amsterdammers en PSV, dat er op dit moment helemaal geen noodzaak is voor Farioli om zijn elftal continu om te gooien: "De fitheid van de spelers kan in augustus nog helemaal geen probleem zijn, joh", aldus de 77-jarige Hagenees. Volgens De Mos kan er maar één reden zijn dat Ajax steeds in een nieuwe samenstelling aantreedt: technisch directeur Alex Kroes wil voor het sluiten van de transferperiode nog een groot aantal spelers verkopen, die dus in de etalage moeten worden gezet: "Ik kan écht geen andere reden bedenken om Carlos Forbs, Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Anton Gaaei te laten spelen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp zou basisspeler van Ajax op huurbasis wegsturen

"NAC-Ajax was een kwaliteitszaak. Ajax heeft – een uitzondering daargelaten – gewoon heel middelmatige spelers. Dan kun je het jezelf niet permitteren om ook nog eens de tweede garnituur op te stellen", vervolgt De Mos, die ervoor pleit dat Farioli van hogerhand wordt gecorrigeerd: "Als er niemand uit de clubleiding – en dat kunnen wat mij betreft ook adviseur Louis van Gaal of commissaris Danny Blind zijn – ingrijpt, dan rijdt hij recht op het ravijn af."

LEES OOK: Driessen loopt leeg: 'Iedere blinde, iedere boerenlul kan het beste Ajax opstellen'

Farioli reageerde na afloop van de nederlaag in Breda geïrriteerd op een vraag van de NOS, nadat de verslaggever van dienst stelde dat Ajax 'niet het Ajax-voetbal dat de mensen willen zien' zou hebben gespeeld. "Wat is dan Ajax-voetbal, vertel het me? Niet aanvallend? We zijn veertig keer in het strafschopgebied van de tegenstander geweest, hebben 75% procent balbezit gehad, ik denk dat dit aanvallend voetbal is", beet de trainer van zich af. De Mos windt zich op over die opmerking: "Nu vraagt hij zich opeens af wat het Ajax-DNA is, terwijl hij bij zijn aanstelling bleef roepen dat Johan Cruijff en Louis van Gaal zijn grote inspirators waren. Hoe kan het dan dat hij totaal geen Ajax-voetbal speelt?" De trainer in ruste verwijst vervolgens naar Real Madrid, dat vorig seizoen ondanks 32 procent balbezit ten koste van Manchester City doordrong tot de finale van de Champions League: "Het gaat erom wat je met het balbezit doet. En dat was bij Ajax tegen NAC bar en bar weinig", aldus De Mos.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

Terwijl Steven Bergwijn op de bank zat bij Ajax tegen NAC Breda was hij het middelpunt van kritiek.