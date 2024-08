'AS Roma-verdediger moet defensieve problemen van PSV verhelpen'

PSV heeft zijn oog laten vallen op , weet Mounir Boualin van SoccerNews.nl te melden. De linksachter van AS Roma moet trainer Peter Bosz wat meer mogelijkheden geven op de linksbackpositie. Momenteel heeft de oefenmeester van de kampioen alleen jongeling Fredrik Oppegard in de selectie.

Zalewski, die afgelopen zomer met Polen in actie kwam op het Europees kampioenschap in Duitsland, beschikt bij AS Roma over een aflopend contract. Mocht de Italiaanse topclub nog wat willen verdienen aan de 22-jarige Pool, dan zal het hem deze transferperiode moeten verkopen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transferwindow bij PSV nadert kookpunt: miljoenenbod op Schouten in de maak

De tweebenige Zalewski kan de gehele linkerkant bestrijken en is daarom een zeer interessante optie voor PSV. Ook kan hij op de rechterflank uit de voeten. Afgelopen seizoen speelde de Pool 33 wedstrijden voor de Giallorossi in alle competities. Daarin was hij goed voor drie assists. Onder trainer Daniele De Rossi verloor Zalewski zijn basisplaats in Rome, al begon hij afgelopen weekend in het duel met Cagliari (0-0) wel in de basis.

LEES OOK: PSV tast mis: dit wordt de nieuwe club van Barcelona-talent Mikayil Faye

Kaper op de kust

Het is geen uitgemaakte zaak dat Zalewski naar PSV zal vertrekken. Er is namelijk een kaper op de kust voor de Eindhovenaren. Volgens Il Romanista heeft ook AC Milan wel oren naar de diensten van Poolse linksback. De Rossoneri opteren dan wel voor een ruildeal. Het is de bedoeling dat de Belgische vleugelaanvaller Alexis Saelemaekers dan de omgekeerde weg gaat bewandelen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

Doelman Walter Benítez is niet blij met de gang van zaken bij PSV.