'Ihattaren krijgt bij Eredivisieclub kans op revanche'

Het lijkt erop dat zijn voetbalcarrière gaat vervolgen bij RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler is al door veel clubs afgedankt, maar gaat het nog een keer proberen.

Volgens Transferwatch gaat RKC Ihattaren een nieuwe kans geven. De ploeg van Henk Fraser is met nul punten uit vijf wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie en hoopt in ieder geval voor het einde van dit seizoen nog profijt te hebben aan deze overstap.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax moet hem binnen afzienbare tijd verkopen en dan kijken of je een betere kan vinden'

Eerder speelde Ihattaren voor PSV, Juventus en Ajax, maar bij geen van deze clubs werd hij een succes. Zijn laatste officiële wedstrijden speelde hij in het seizoen 2021/2022 voor de Amsterdammers in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij aardig op dreef: in vijf duels scoorde hij vier keer en gaf hij twee assists. Vervolgens zagen we Ihattaren even niet meer in een competitieduel. Bij zijn laatste clubs, Samsunspor en Slavia Praag, maakte hij dan ook geen minuten.

Dat de Nederlander met Marokkaanse roots potentie heeft, staat buiten kijf. Vooral zijn gedrag en mentaliteit hielden Ihattaren de laatste jaren tegen. Nu heeft hij de knop omgezet: hij is de laatste tijd dertig kilo afgevallen en ambieert weer een voetbalcarrière op hoog niveau. Hij heeft nog tijd: Ihattaren is nog steeds maar 22 jaar.

Update 23:37

Volgens Mike Verweij, journalist bij De Telegraaf, heeft Ihattaren donderdagochtend zijn medische keuring in Waalwijk. Als het talent daar doorheen komt, ligt er een contract van een jaar voor hem klaar, met een optie tot nog een jaar.

1️⃣+1️⃣ prachtig nieuws voor Mo #Ihattaren die bij RKC Waalwijk terugkeert in het betaalde voetbal.

⚽️ voormalig toptalent PSV tekent voor één seizoen met (aan RKC-kant) optiejaar.

⏳ donderdagochtend medische keuring.https://t.co/hussur6qu9 — Mike Verweij (@MikeVerweij) September 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-spelers reageren geschokt op het trainingsveld na slecht nieuws

Ajax-trainer Francesco Farioli: "Op het moment dat het gebeurde, was iedereen tien seconden stil."