Twijfels over terugkeer Ihattaren in profvoetbal: 'Dat mogen ze denken'

gaat proberen om bij RKC Waalwijk zijn carrière nieuw leven in te blazen. Johan Inan, clubwatcher voor het Algemeen Dagblad, heeft echter niet zulke hoge verwachtingen van de 22-jarige aanvallende middenvelder. Al hoopt Inan dat Ihattaren ditmaal wel slaagt.

Etienne Verhoeff, presentator van de AD Voetbalpodcast, zegt dat ze in Waalwijk denken dat ze Ihattaren wel weer aan de praat krijgt. Inan heeft daar zijn twijfels bij. “Dat mogen ze denken, maar ik heb er wel een hard hoofd in”, steekt hij van wal in de podcast. “Oprecht, ik hoop dat ze hem aan de praten krijgen, want dan gaan we echt genieten. Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen.”

Inan haalt vervolgens aan dat hij hem destijds bij Ajax in actie heeft gezien en dat niet zal vergeten. “Dat was in De Lutte en toen speelden ze twee oefenwedstrijden tegen Duitsers. Ihattaren was toen weer fit, in ieder geval afgetraind en had ook weer inhoud. Later hebben we gezien dat hij haast tientallen kilo’s aankwam. Maar hij draaide die Duitsers dol, het was echt ongelooflijk. Hij had de bal aan een touwtje en het talent spatte er vanaf”, blikt de journalist terug.

Niet snel daarna bleek Ihattaren spoorloos verdwenen. “Dan informeer je bij Ajax waar hij is en dan zeggen ze: hij is geblesseerd. De geluiden die je toen hoorde was dat ze het heel lastig vonden om dat wat Ihattaren zei voor waarheid aan te nemen als ze hem te pakken kregen. Dat was ook het verhaal bij PSV”, weet Inan.

De Ajax-watcher van het AD heeft ook nog een gekke anekdote over de transfer van Ihattaren naar Juventus. “Hij werd toen verhuurd aan Sampdoria en was nog cliënt van wijlen Mino Raiola. Hij had een van zijn beste begeleiders erop gezet. Ook de begeleider die Mario Balotelli nog enigszins wist te beteugelen. Na een week of tien dagen belde hij Raiola op van: goh, ik weet niet wat jij denkt, maar bekijk het lekker met Ihattaren. Ik krijg hem niet te pakken, hij komt zijn afspraken niet na, hij pakt zijn telefoon niet op, hij reageert niet op berichtjes. Hier ga ik geen tijd meer in investeren. Door al die verhalen bij elkaar opgeteld ontstond toch een beetje een beeld van een pathologische leugenaar”, beseft Inan.

Nieuwe kans voor Ihattaren bij RKC

Nu krijgt Ihattaren een nieuwe kans bij RKC om zijn carrière uit het slop te trekken. Inan denkt dat de Waalwijkers hierbij niet over een nacht ijs zijn gegaan. “Dit is waarschijnlijk een traject geweest van weken, waarin ze hem ook gescreend hebben. Ik begreep ook dat Ihattaren nieuwe begeleiders heeft en dat ze met zijn allen hebben bedacht dat hij in ieder geval nog een poging waard is om aan de praat te krijgen. Het verrast mij ook”, stelt hij.

“Maar als je mij twee weken geleden had verteld dat Ihattaren in september nog in de Eredivisie aan de slag gaat, bij welke club zal dat zijn? Dan had ik denk ik RKC gezegd. Het is een vrij rustige omgeving, niet te veel gekkigheid. Dus de jongens hebben dan niet te veel afleiding en in enkele gevallen heeft het ook best goed gewerkt.”

Allach speelt rol bij komst Ihattaren

Inan denkt ook dat technisch directeur Mo Allach een rol heeft gespeeld. “Hij heeft Marokkaanse roots en is politicus geweest. Daar komt het denk ik op neer. Het is een beetje de club met een sociale antenne, die er niet voor terugdeinst om jongens met een kleine of grote gebruiksaanwijzing nog een keer de kans te geven en weer op te poetsen. Al is Ihattaren er dan wel eentje van een ander kaliber. Ik denk dat Henk Fraser daar ook bij past”, besluit Inan.

