Bas Nijhuis heeft zich in gesprek met De Telegraaf lovend uitgelaten over het optreden van Danny Makkelie in de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay (4-1). Na afloop bestonden er zorgen of een van de spelregels wel goed was toegepast, maar daar wil Nijhuis niets van weten.

Makkelie had in de nacht van vrijdag op zaterdag de leiding over het openingsduel van de VS tegen Paraguay, waarin het mede-gastland met ruime cijfers zegevierde. Aan het begin van de tweede helft trok de Nederlander na een VAR-ingreep een gele kaart voor Tim Ream in en gaf hij deze aan Miguel Almirón voor een schwalbe onder de noemer mistaken identity. Hoewel er veel begrip was voor de ingreep, trok de BBC in twijfel of deze regel toegepast mocht worden. De Britse omroep vreest dan ook dat het WK-optreden van Makkelie beperkt blijft tot een duel.

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Daar is Nijhuis het absoluut niet mee eens. Volgens de geblesseerde scheidsrechter heeft zijn collega het uitstekend gedaan in zijn eerste wedstrijd en is hij niet in de grote valkuil getrapt. “Als je ten koste van het thuisland de fout in gaat, dan kan je toernooi na één wedstrijd afgelopen zijn. Geloof mij maar dat er écht heel veel druk op dit duel stond”, maakt Nijhuis duidelijk. “Hij heeft echt een heel sterke wedstrijd gefloten. Zijn management was sterk, want elke kaart die hij gaf was terecht.”

De VAR-ingreep bij de gele kaart voor Ream is volgens Nijhuis ook niet negatief voor Makkelie, doordat men er juist positief op reageerde. “Normaal gesproken is een VAR-ingreep niet prettig voor een scheidsrechter, maar dit straalt totaal niet op Danny af.” Op het moment zelf vroeg Nijhuis zich wel af of VAR Carlos Del Cerro Grande wel had mogen ingrijpen. “Zoals ik de instructies van de FIFA had gelezen, mocht dat alleen bij een onterecht gegeven tweede gele kaart. Maar op het WK lijkt de VAR ook te mogen ingrijpen als duidelijk is dat de verkeerde speler is bestraft – ’mistaken identity’ – met een gele of rode kaart”, aldus de arbiter. “Het lijkt een uitstekende regel, want het wordt in de hele wereld als heel rechtvaardig gezien als een schwalbe niet wordt beloond.” Nijhuis maakt duidelijk dat hij hoopt dat de KNVB deze regel ook over gaat nemen.

Waar de BBC dus vreest dat Makkelie zijn laatste wedstrijd op het WK al heeft gefloten, wil Nijhuis daar totaal niet in meegaan. “Het was jammer dat Jan de Vries twee corners miste. Daar stond een heel scherp geziene buitenspelsituatie door Hessel Steegstra tegenover. Maar als we het dáár over moeten hebben, dan weet je dat Danny het uitstekend heeft gedaan”, is de arbiter lovend over zijn collega. “De FIFA houdt ervan als je – zeker in zo’n beladen openingsduel van een thuisland – geen onderwerp van discussie bent. Sterker nog, je kunt een juiste beslissing hebben genomen, maar als er dan tóch veel ophef is, dan bestaat de kans dat je op het vliegtuig naar huis zit. Ik denk dat het een heel mooi toernooi gaat worden voor Danny.”