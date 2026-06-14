Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zondag 14 juni.

Fraaie goal Saibari helpt Marokko aan prima WK-start

Marokko heeft in de WK-kraker tegen Brazilië een verdienstelijk punt uit het vuur gesleept: 1-1. In New York zette (nu nog) PSV'er Ismael Saibari de Atlasleeuwen na een sterke openingsfase op voorsprong, maar een bevlieging van Vinícius Júnior leidde niet veel later tot de gelijkmaker. Lees hier het hele verslag van Brazilië - Marokko.

Schotland klopt Haïti en grijpt koppositie in Groep C

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Schotland is het WK begonnen met een kleine zege op Haïti: 1-0. In Boston groeide Jon McGinn uit tot matchwinner voor de Schotten, die door het gelijkspel bij de andere wedstrijd in Groep C, tussen Brazilië en Marokko (1-1), na één speelronde koploper zijn in hun poule. Lees hier het hele verslag van Schotland - Haïti.

Turkije bijt zich stuk op Australische muur en beleeft valse start WK

Australië is met een verrassende zege op Turkije goed begonnen aan het WK. In Vancouver hadden de Turken vrijwel de hele wedstrijd de overhand, maar door twee succesvolle counters zegevierden de Socceroos met 2-0. Lees hier het hele verslag van Australië - Turkije.

Koeman spreekt

Bondscoach Ronald Koeman gaf om 1.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie. Daarin onthulde onder meer wie er tegen Japan onder de lat staat bij Oranje én wie zich tweede en derde keeper van het Nederlands elftal mogen noemen. Ook kwam de opvallende reclame met Joey Veerman aan bod en liet Koeman zich uit over de toekomst van Virgil van Dijk in Oranje.

Jan Mulder stoort zich aan reactie Marokko op punt tegen Brazilië: 'Onzin!'

Jan Mulder stoort zich aan de blije reacties van de spelers van Marokko op het punt dat in de eerste WK-wedstrijd uit het vuur werd gesleept tegen Brazilië. De Marokkanen zouden juist moeten balen dat ze niet de volle buit hebben gepakt tegen de vijfvoudig wereldkampioen, betoogt de analist in de nabeschouwing bij de NOS. Lees hier het hele artikel.

WK-programma zondag 14 juni

Vandaag gaat het WK dan eindelijk beginnen voor Nederland. Om 22.00 uur staat Oranje in de eerste poulewedstrijd in Dallas tegenover Japan. Drie uur eerder is het de beurt aan het Curaçao van Dick Advocaat, dat ongeacht het resultaat een historisch WK-debuut gaat beleven tegen Duitsland.

19.00 uur: Duitsland - Curaçao in Houston

22.00 uur: Nederland - Japan in Dallas