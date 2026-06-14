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Jan Mulder stoort zich aan reactie Marokko op punt tegen Brazilië: 'Onzin!'

14 juni 2026, 02:39
Jan Mulder
Foto: © NOS
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jan Mulder stoort zich aan de blije reacties van de spelers van Marokko op het punt dat in de eerste WK-wedstrijd uit het vuur werd gesleept tegen Brazilië. De Marokkanen zouden juist moeten balen dat ze niet de volle buit hebben gepakt tegen de vijfvoudig wereldkampioen, betoogt de analist in de nabeschouwing bij de NOS.

Marokko begon sterk aan het duel in New York en kwam na twintig minuten spelen dan ook zeker niet onverdiend op voorsprong. De fraaie treffer werd gemaakt door PSV'er Ismael Saibari, die hard op weg lijkt naar Bayern München. Na een bevlieging van Vinícius Júnior was het tien minuten later echter alweer 1-1. Ondanks kansjes aan beide zijden kreeg het treffen uiteindelijk geen winnaar.

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De remise leidde tot blijdschap bij de Marokkaanse spelers, maar Mulder had dat graag anders gezien. "Weet je wat een klein beetje misplaatst was van Marokko? Ze waren dólblij na afloop. Onzin! Ze waren net zo goed als Brazilië!", zegt de oud-spits. "Ze hoeven zich echt niet te schamen voor die 1-1, maar dat kleine minderwaardigheidscomplex moet er nog uit."

"Hebben ze dat ook voor Oranje?", vraagt Mulder vervolgens aan tafelgenoot Zakaria Aboukhlal, de oud-speler van AZ die tegenwoordig onder contract staat bij Torino. Nederland en Marokko zouden elkaar immers in de tweede ronde van het WK al kunnen treffen; dat gebeurt als Oranje de eigen poule wint en Marokko tweede zou worden. "Ik denk het niet", lacht Aboukhlal.

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Brazilië - Marokko

1 - 1
Vandaag gespeeld om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

Complete Stand

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