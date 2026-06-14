Schotland is het WK begonnen met een kleine zege op Haïti: 1-0. In Boston groeide Jon McGinn uit tot matchwinner voor de Schotten, die door het gelijkspel bij de andere wedstrijd in Groep C, tussen Brazilië en Marokko (1-1), na één speelronde koploper zijn in hun poule.

Schotland begon als favoriet aan het treffen met Haïti en dwong in de openingsfase ook wel wat kansjes af, maar daarna kwam Haïti toch beter in het spel. Fel werd er bij tijd en wijle druk gezet op de Schotse defensie, maar onder meer Jean-Ricner Bellegarde, speler van Wolverhampton Wanderers, had het vizier niet op scherp. Scott McTominay had na een kwartier de openingstreffer op de schoen, maar zijn schot vanaf randje zestien spatte buiten bereik van de Haïtiaanse keeper Johny Placide uiteen op de paal.

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Na een klein halfuur was Placide alsnog geklopt. Een schot van John McGinn werd door een verdediger van richting veranderd, waardoor de doelman er niet meer bij kon: 0-1. Kort na de openingstreffer kreeg Lawrence Shankland een aardige mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar op aangeven van de bedrijvige Ben Gannon-Doak mikte hij de bal naast. Haïti, waar Almere City-speler Ruben Providence een basisplaats had, bleef aardig meedoen maar het ontbrak aan scherpte voor het doel van Angus Gunn.

Na rust zakte het tempo van de wedstrijd, mede door een groot aantal overtredingen over en weer. Haïti probeerde wel iets te forceren, zo kwam Providence vanaf de linkerflank meermaals tot voorzetten, maar in de Schotse zestien vond hij telkens geen ploeggenoot. Ook Schotland kwam maar sporadisch tot kansen. McGinn had twintig minuten voor tijd, net na de drinkpauze, zijn tweede van de avond op de schoen maar schoot ruim voorlangs. Haïti bleef daarna aandringen en kreeg in de slotminuten nog één grote kans om de score gelijk te trekken, maar spits Frantzdy Pierrot kopte rakelings naast het doel van Gunn.