Ronald Koeman: 'Met alle respect: het is hoogstwaarschijnlijk zijn laatste WK'

Ronald Koeman verwacht dat bezig is aan zijn laatste wereldkampioenschap. De aanvoerder van het Nederlands elftal, die volgende maand zijn 35ste verjaardag viert, is op dit moment een onbetwiste basisspeler bij Oranje. Zondag wordt hij aan de aftrap verwacht in de WK-openingswedstrijd tegen Japan.

"Ik denk dat hij een belangrijke speler is", zegt Koeman over Van Dijk. "Als coach zoek je altijd naar een aanvoerder in je team die zowel op als buiten het veld een belangrijke rol heeft. Op het veld is hij een geweldige verdediger. Hij brengt ervaring. Hij coacht prima van achteruit en is sterk bij standaardsituaties, wat vaak beslissend kan zijn bij het winnen van wedstrijden."

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"En buiten het veld is het een persoonlijkheid die overwicht heeft richting andere spelers, maar daar zijn er meer van. Hij bewaakt de sfeer binnen de selectie dusdanig goed, ook als je langere perioden bij elkaar bent", vervolgt de bondscoach op de persconferentie richting het duel met Japan. "Daar zijn we zeer tevreden over. En we hopen dat hij – het zal hoogstwaarschijnlijk zijn laatste WK zijn, met alle respect – dat dit voor iedereen, maar zeker ook voor Virgil zelf, een onvergetelijk toernooi gaat worden."

Koeman wil echter nog niet verder kijken dan de eerste groepswedstrijd. "Om nu al te praten over onze tweede wedstrijd, ik denk niet dat dat goed is. Na Japan bereiden we ons voor op Zweden. Aan de voorkant kun je zeggen dat dit voor alle teams een pittige groep is."