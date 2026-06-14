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Ronald Koeman reageert op reclamecampagne Joey Veerman

14 juni 2026, 02:11
Ronald Koeman
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman maakt zich niet druk om de reclamecampagne waar Joey Veerman zaterdag in fungeerde. De middenvelder van PSV prijkte zaterdagochtend levensgroot op een advertentie in De Telegraaf, die in het teken staat van ‘karakter'.

Veerman trok zaterdagochtend de aandacht naar zich toe met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De spelverdeler is hét gezicht van een nieuwe G-STAR-reclame, waarin het woord ‘karakter’ prominent voorkwam. Koeman liet eerder weten dat het karakter van Veerman 'anders' is en een rol speelt, een uitspraak die niet goed viel bij de PSV'er.

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'Denim with true character' stond bij een foto van Veerman in de jeans. Op de persconferentie van zaterdagnacht in Dallas wordt Koeman ernaar gevraagd. De bondscoach reageert kort: "Hij heeft er nog wat aan verdiend, dus dat is mooi voor hem. Voor de rest, dikke prima, ik kan er wel om lachen."

Ook zoon van Koeman reageert

De opvallende actie werd zondag ook besproken in talkshow Mixed Zone met Ronald Koeman junior, de zoon van de bondscach. "Dit is zijn goed recht toch? Als hij dit wil doen, kan dat toch?”, zei de keeper. “Het verhaal over zijn karakter is heel groot gemaakt. Volgens mij heeft mijn vader daar één keer iets over gezegd. Hij heeft niet gezegd dat hij vervelend is in een groep, dat heeft de media ervan gemaakt. Voetballen kan hij wel.”

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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