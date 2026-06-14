Ronald Koeman onthult zijn eerste, tweede en derde keeper bij Oranje

is volledig fit, vertelt bondscoach Ronald Koeman van Nederland. De doelman zal zondag dan ook aan de aftrap verschijnen in de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Desgevraagd wil Koeman niet kwijt of Memphis Depay gaat spelen.

"Bart kan keepen. Hij heeft gisteren en vandaag kunnen trainen", vertelt Koeman, die vervolgens ook de pikorde van zijn keepers onthult. "Mijn tweede keeper is Mark Flekken en de derde keeper is Robin Roefs. Iedereen is fit." Een grote verrassing is dat niet, want Flekken verving Verbruggen al in de vorige oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.

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Koeman wordt daarnaast gevraagd naar Depay. Krijgt de spits een basisplek? "We hebben de afgelopen twee dagen duidelijkheid geschept naar de spelers over hoe we gaan starten. Ik ben er niet zo van om dat ook met jullie te delen. Memphis is fit en zou ook kunnen starten. We zijn blij dat hij de in afgelopen tien dagen fitter is geworden. Hij heeft duidelijk stappen gemaakt, dat ziet er goed uit. Hij is belangrijk en is dat ook heel lang geweest bij het Nederlands elftal. Hij is onderdeel van eventueel succes bij het WK."

Koeman weet dat heel Nederland meeleeft. "Die is er altijd. Nederland is een land dat altijd aanwezig is op grote toernooien. We weten dat het moeilijk is om ver te komen op het toernooi. Er zijn meerdere landen die ook sterk zijn, dat zie je al aan de uitslagen in het toernooi. We weten ook wat we beter moeten doen om meer kans te maken. Ik vind ook dat je het wedstrijd per wedstrijd moet bekijken. De wedstrijd tegen Japan zal moeilijk genoeg zijn."