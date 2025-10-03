KKD-club roept op Nederlandse vlaggen thuis te laten: 'Hou politiek buiten het stadion'

De directie van SC Cambuur roept de supporters op om vrijdag geen Nederlandse vlaggen mee te nemen naar het thuisduel met FC Emmen, dat om 20.00 uur begint. De club vindt dat de driekleur een 'behoorlijk politieke lading' heeft gekregen en dat die daarom niet thuishoort in het Kooi Stadion.

Sinds de moord op de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, in de nacht van 19 op 20 augustus jongstleden, wordt in veel Nederlandse voetbalstadions in de zeventiende minuut van wedstrijden stilgestaan bij haar tragische lot. Daarbij worden geregeld meerdere Nederlandse vlaggen getoond, wat al eerder werd uitgelegd als racistisch. De man die ervan verdacht wordt Lisa om het leven te hebben gebracht is immers een 22-jarige asielzoeker.

Cambuur schrijft er lucht van te hebben gekregen dat online wordt opgeroepen om vrijdagavond Nederlandse vlaggen mee te nemen naar de wedstrijd tussen de Leeuwardenaren en FC Emmen. "Een op het oog onschuldig gebaar en bovendien eentje die je als club niet wilt en kunt verbieden. En laat duidelijk zijn; ook wij zijn trots op ons land en de bijbehorende vlag", schrijft Cambuur op de clubsite. "Als betaald voetbalclub zijn we echter een afspiegeling van de maatschappij en staan onze deuren voor iedereen die de club een warm hart toedraagt wijd open. Hierbij onthouden we ons als club van elke politieke kleur en voorkeur en we roepen onze achterban op om hetzelfde te doen", vervolgt het statement.

"Houd de politiek buiten het stadion is de boodschap. Ons Avondje Cambuur is ter vermaak, ontspanning en plezier en niet de plek om welk politiek statement dan ook te maken. Inmiddels heeft de actie met de Nederlandse vlaggen een behoorlijk politieke lading gekregen en hoort daarmee niet thuis in het stadion", vervolgt de club. "Middels dit statement willen we iedereen vragen om alle politieke statements -in welke vorm dan ook- buiten het stadion te houden en alle aandacht te laten gaan naar het op positieve wijze ondersteunen van het team. Laat de liefde voor de club ons verbinden en laten we ons niet uit elkaar laten drijven door politieke statements in het stadion", besluit Cambuur.