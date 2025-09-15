Live voetbal

Arbitrage blundert weer: 'absurde' rode kaart in Keuken Kampioen Divisie

Farouq Limouri
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
15 september 2025, 21:21

De arbitrage in Nederland ligt onder een vergrootglas en dat zal nog wel even zo blijven. Maandagavond deelde Laurens Gerrets bij Almere City – FC Eindhoven een rode kaart uit voor een tackle waar weinig mis mee leek. Eindhoven-verdediger Farouq Limouri moest het veld verlaten.

In de blessuretijd van de eerste helft zette Limouri de tackle in bij Bas Huisman. Hij raakte de bal, maar moest toch van het veld. “Het wordt rood zelfs! Frustratie alom bij FC Eindhoven”, zei commentator Michiel Teeling van ESPN. “Een rode kaart voor Farouq Limouri, die uiteindelijk wel de bal speelt. Wellicht raakt hij daarvoor nog Huisman. Ik vind dat deze tackle wel door de beugel kon. Heel zwaar bestraft. Het is wel een tackle met veel risico." Sportjournalist Raymond Willemsen van De Gelderlander spreekt van een 'absurde rode kaart'.

Het was nog even de vraag of de overtreding binnen of buiten het zestienmetergebied werd begaan. De arbiter stelde dat de tackle erbuiten was, dus volgde een vrije trap. Almere had ook geen penalty nodig om tot scoren te komen, want Byron Burgering knalde de vrije trap binnen. Het was het derde (!) doelpunt van Burgering in de wedstrijd. Hij had ook al in de 32ste en 38ste minuut gescoord, waardoor Almere City met een 3-0 voorsprong ging rusten. Kort na de pauze maakte Burgering zelfs nog de 4-0.

Eindhoven was met drie opeenvolgende zeges uitstekend begonnen aan het seizoen, maar kon die vorm niet vasthouden. In de vorige twee wedstrijden pakte de club slechts één punt en nu dreigt dus een nieuwe nederlaag.

Almere - Eindhoven

Almere City FC
5 - 0
FC Eindhoven
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Farouq Limouri

Farouq Limouri
FC Eindhoven
Team: Eindhoven
Leeftijd: 22 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Eindhoven
4
0
2024/2025
Eindhoven
32
1
2023/2024
Eindhoven
35
3
2022/2023
Sparta II
27
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
Helmond
5
-3
4
17
MVV
5
-5
4
18
Almere
4
-2
3
19
Jong AZ
5
-2
3
20
Vitesse
1
-4
-12

