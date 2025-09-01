'Reactie voetbalfans op dood Lisa (17) heeft iets racistisch'

Voor het tweede weekend op rij klonk in de zeventiende minuut applaus in de Eredivisie-stadions. Voetbalfans stonden stil bij de moord op de zeventienjarige Lisa uit Abcoude. Bij veel clubs werden Nederlandse vlaggen getoond; volgens het Algemeen Dagblad was ‘hier en daar’ ook de prinsenvlag te zien. Feyenoord-fans scandeerden ‘azc, weg ermee’. De reacties vallen niet bij iedereen goed.

Joice Alves dos Santos, die namens vrouwenbeweging de Dolle Mina’s betrokken is bij de inmiddels wekelijkse mars tegen femicide in Rotterdam, vindt het ‘heel jammer dat de vreselijke dood van zo’n jonge meid nu wordt ingezet voor een totaal andere discussie, namelijk migratie’. Voor de moord op Lisa is een asielzoeker opgepakt als verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen duidelijkheid over zijn identiteit, maar het vermoeden bestaat dat hij uit Nigeria komt.

Joice Alves dos Santos begrijpt dat mensen boos zijn over de dood van Lisa. "Maar nu het een dader uit een azc is, laten ze zich opeens horen. Ik zou graag zien dat dat ook gebeurt bij andere vrouwen die slachtoffer worden van geweld. De daders wonen niet alleen in een azc. Dat zijn ook witte Nederlandse mannen, ze komen uit alle lagen van de samenleving, uit alle religies, uit alle opleidingsniveaus.”

“Als je daar dan massaal met Nederlandse vlaggen gaat staan zwaaien en ook nog van dat soort spreekkoren zingt, dan krijgt het toch iets racistisch”, vindt zij. Ze ziet liever dat voetbalsupporters de aandacht voor femicide en geweld tegen vrouwen zouden aangrijpen om naar hun eigen gedrag te kijken. "Want het zijn vaak groepen mannen waar respectloos over vrouwen wordt gepraat. Dit zijn ook de mannen die vrouwen hoeren noemen."