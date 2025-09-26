Live voetbal 2

John Heitinga grijpt in bij Jong Ajax

26 september 2025, 17:19

Don-Angelo Konadu maakt vrijdagavond geen deel uit van de wedstrijdselectie van Jong Ajax voor het thuisduel met VVV-Venlo, dat weet Voetbal International. Door de dunne bezetting in de spitspositie bij de hoofdmacht van de Amsterdammers doet John Heitinga een beroep op de negentienjarige aanvaller.

Konadu behoort tot de A-selectie van Ajax, maar moet het dit seizoen doen met minuten in de beloftenploeg van de Amsterdammers. De spits maakte tot dusverre in zes van de zeven Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden minuten bij Jong Ajax. Daarin scoorde Konadu één keer, tegen Jong AZ (4-1 overwinning).

Heitinga nam Konadu dit seizoen vijf keer op in de wedstrijdselectie, maar liet hem geen enkele keer invallen. Door de blessure van nieuwkomer Kasper Dolberg wordt de kans op minuten een stuk groter voor de negentienjarige talentvolle spits, zeker omdat ook Wout Weghorst een twijfelgeval is. “Een andere optie is Don-Angelo Konadu, die vrijdagavond daarom ook niet in actie zal komen voor Jong Ajax. De negentienjarige spits maakte dit seizoen echter nog helemaal geen speelminuten in Ajax 1”, schrijft VI.

Het medium acht de kans ‘niet zo groot’ dat Weghorst gaat starten in de aankomende wedstrijd tegen NAC Breda. Tegen PSV vulde Oscar Gloukh, na het uitvallen van Dolberg, de rol als spits in bij Ajax.

Natuurlijk moet hij ingrijpen. Ajax 1 is veel belangrijker

