Transfer op komst bij Ajax: ‘Uiteindelijk gaat die jongen tóch, dat zit er dik in’

Valentijn Driessen denkt dat de overgang van Thomas Duivenvoorden naar Ajax een kwestie van tijd is. De Amsterdammers zien de assistent-trainer van De Graafschap als serieuze versterking voor de trainersstaf van John Heitinga, maar kunnen niet op medewerking van De Superboeren rekenen.

Vrijdagochtend werd bekend dat Ajax geïnteresseerd is in de diensten van Duivenvoorden, die de voorbije jaren indruk maakte als trainer van amateurclub Quick Boys. Sinds dit seizoen is de oefenmeester assistent van Marinus Dijkhuizen bij De Graafschap, dat hem niet laat gaan naar Amsterdam. Dat meldde technisch directeur Berry Powel vrijdagmiddag aan Voetbal International.

Het nieuwtje kwam vrijdag voorbij in de nieuwste podcastuitzending van Kick-off van De Telegraaf. “Ik hoop dat Berry Powel het onderste uit de kan weet te halen met Duivenvoorden. Want uiteindelijk gaat die jongen natuurlijk tóch. Dat zit er dik in. Eén van de mensen die contact met hem heeft opgenomen, is Marijn Beuker. Die zal nu toch B moeten zeggen, ook naar die jongen toe”, aldus Driessen.

Guus Hiddink liet zich eerder, tegenover FCUpdate, al positief uit over Duivenvoorden. “We hebben nu een jaar met Marinus gewerkt en hebben tegen hem gezegd: 'Er komt nu een nieuwe man bij'. Marinus vond dat prachtig, hij kan hem nu als mentor en begeleider terzijde staan. Wat dat betreft zijn we voor de komende tijd vrij stabiel wat betreft de trainersposities”, sprak de voormalig bondscoach over de talentvolle trainer.