Hiddink heeft grote ambities met De Graafschap: 'Dat moet zo gauw mogelijk gebeuren'

Als het aan Guus Hiddink ligt promoveert De Graafschap zo snel mogelijk naar de Eredivisie. In een interview met FCUpdate zegt de oud-bondscoach, die als adviseur verbonden is aan De Superboeren, dat er inmiddels een stabiele organisatie staat en dat de club wat hem betreft eigenlijk 'bovenaan het rechterrijtje' op het hoogste niveau hoort te staan.

Hiddink brak in de jaren zestig van de vorige eeuw als speler door bij De Graafschap en sloot er begin jaren 80 zijn spelersloopbaan af. Zijn populariteit in Doetinchem werd onderstreept toen de supporters onder de noemer 'Een tientje voor Guus' een inzamelingsactie startten om Hiddink, op dat moment spelend voor PSV, terug te halen naar De Vijverberg. Na een rijke trainersloopbaan, waarin hij onder als meer bondscoach van Nederland, Rusland en Australië fungeerde en clubs als PSV, Valencia, Real Madrid en Chelsea onder zijn hoede had, keerde Hiddink in oktober 2023 als adviseur terug bij zijn eerste profclub.

Afgelopen seizoen plaatste De Graafschap zich als nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie voor de play-offs om promotie naar het hoogste niveau. Daarin werd de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen in de eerste ronde uitgeschakeld door FC Dordrecht, dat na een 0-0 gelijkspel in Doetinchem met een 2-0 thuiszege een einde maakte aan de promotiedroom van De Superboeren.

In het seizoen 2018/19 was De Graafschap voor het laatst actief in de Eredivisie. De club was destijds als nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie via de play-offs gepromoveerd naar het hoogste niveau, maar eindigde daarop als zeventiende en was dus na één jaar weer terug bij af. Wat Hiddink betreft hoort De Graafschap niet thuis op het tweede niveau: "Een club die elke thuiswedstrijd tien tot twaalfduizend toeschouwers heeft, die moet eigenlijk bovenaan staan in het rechterrijtje van de Eredivisie", zegt de trainer in ruste in gesprek met FCUpdate in Utrecht, waar Hiddink woensdag de Eredivisie Oeuvre Award mocht uitreiken aan bondscoach Ronald Koeman.

"Ja, we moeten echt zo gauw mogelijk een keer promotie waarmaken", vervolgt Hiddink. "De organisatie staat nu veel steviger dan een poos geleden, hoewel dat niet van invloed is op het directe resultaat. Ik ben ook blij dat er rust is in de directie, ook met de komst van Mart de Kruif voor de raad van commissarissen. En we hebben allerlei versterkingen binnengehaald, samen moeten we elkaar goed ondersteunen opdat die promotie ook een keer waarheid wordt."

De Graafschap nam deze transferperiode afscheid van spelers als Ralf Seuntjens (Lommel SK), Tristan van Gilst (Heracles Almelo), Philip Brittijn (Fortuna Sittard), Maas Willemsen (sc Heerenveen) en Rio Hillen (NAC Breda). Tegenover hun vertrek staat het aantrekken van onder meer aanvallers Mees Rijks (Vålerenga) en de Griek Dimitrios Theodoridis (AEK Athene), middenvelders Milan Smits (Royal Antwerp FC) en Teun Gijselhart (PEC Zwolle) en verdedigers Stijn Bultman (Heracles Alamelo) en Thomas Kok (Sf Lotte).

Hiddink: 'Marinus Dijkhuizen vond dat prachtig'

Bovendien trok De Graafschap in de persoon van Thomas Duivenvoorden een nieuwe assistent voor Dijkhuizen aan. De dertiger kwam over van tweede divisionist Quick Boys uit Katwijk, waarmee hij vorig seizoen kampioen werd en opzien baarde door drie Eredivisieclubs (Almere City, Fortuna Sittard én sc Heerenveen) uit te schakelen in het toernooi om de KNVB Beker. De Gelderlander schreef in januari van dit jaar al dat Duivenvoorden, die ook in verband werd gebracht met een rol bij Ajax of Feyenoord, binnen De Graafschap als toekomstig opvolger van Dijkhuizen wordt gezien. Hiddink vertelt: "We hebben nu een jaar met Marinus gewerkt en hebben tegen hem gezegd: 'Er komt nu een nieuwe man bij'. Marinus vond dat prachtig, hij kan hem nu als mentor en begeleider terzijde staan. Wat dat betreft zijn we voor de komende tijd vrij stabiel wat betreft de trainersposities."

De Graafschap begint vrijdagavond aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De aftrap op De Vijverberg vindt plaats om 20.00 uur.