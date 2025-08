'Champions League-voetbal lonkt voor Mohamed Ihattaren'

staat in de belangstelling van het Zwitserse FC Basel, het Belgische KAA Gent en het Italiaanse Sassuolo. Met dat nieuws komt transferjournalist Ben Jacobs deze maandag op X. Eerder al werd de middenvelder van RKC Waalwijk gelinkt aan Fortuna Sittard.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

Inmiddels is het al begin augustus en er is nog altijd geen concrete beweging rondom Ihattaren, die derhalve nog altijd onder contract staat bij de Keuken Kampioen Divisionist. De 23-jarige werd onder meer met FC Groningen en NEC in verband gebracht, maar tot een stap naar een Eredivisie-club kwam het tot dusver niet. Verder zou Fortuna Sittard de situatie van Ihattaren in de gaten houden, voor het geval dat Alen Halilovic vertrekt.

Nu zijn er drie nieuwe clubs die wel oren zouden hebben naar het voormalige toptalent, weet Jacobs. Volgens de transferjournalist gaat het om FC Basel, KAA Gent en het Italiaanse Sassuolo. Het is niet bekend of een van deze clubs zich al in Waalwijk heeft gemeld om Ihattaren los te peuteren. Daarnaast is het ook niet duidelijk waar de voorkeur van de creatieve linkspoot naar uitgaat.

Champions League lonkt voor Ihattaren

Mocht Ihattaren, die afgelopen seizoen in 27 officiële wedstrijden voor RKC vier treffers maakte, de overstap naar FC Basel maken, dan gaat hij mogelijk de Champions League in. De kampioen van Zwitserland stroomt in de play-offronde van de kwalificatie voor het miljardenbal in en treft daarin de winnaar van het tweeluik tussen Malmö FF en FC Kopenhagen.