Ihattaren verschijnt op radar bij volgende Eredivisie-club

staat in de belangstelling van Fortuna Sittard, zo meldt Voetbal International. Mocht Alen Halilovic de Limburgers verlaten, is de Marokkaan van RKC Waalwijk een serieuze optie om hem te vervangen.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

Inmiddels is het al eind juli en staat Ihattaren nog altijd onder contract in het Mandemakers Stadion. De 23-jarige werd onder meer met FC Groningen en NEC in verband gebracht, maar tot een stap naar een Eredivisie-club kwam het tot dusver niet. Daar kan spoedig verandering in komen, stelt VI. Bij Fortuna houdt men de situatie van het voormalig toptalent in de gaten, voor het geval Halilovic vertrekt.

Halilovic heeft momenteel verschillende opties, waaronder uit de Major League Soccer. De Kroaat heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, maar dat kan volgens het weekblad ‘snel gaan’. Fortuna is bereid mee te werken aan een vertrek van Halilovic, omdat hij ‘zwaar op de begroting drukt en sportief onvoldoende geleverd heeft’. Zodra de middenvelder is vertrokken, kunnen de Limburgers doorpakken voor Ihattaren.