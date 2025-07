'Gesprek met Eredivisieclub loopt op niets uit voor Ihattaren'

Het is momenteel 'opvallend stil' rondom , zo schrijft het Brabants Dagblad. de 23-jarige middenvelder wilde na de degradatie met RKC Waalwijk dolgraag vertrekken bij de Brabantse club, maar dat komt er vooralsnog niet van. Wel voerde Ihattaren een gesprek met NEC-trainer Dick Schreuder, maar de ambitieuze Nijmegenaren hapten nog niet toe.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

De clubleiding van RKC heeft van begin af aan laten weten bereid te zijn om mee te werken aan een vertrek van het voormalige toptalent. Er is vooralsnog echter nog geen sprake van concrete belangstelling van andere clubs. "De clubs die zich concreet voor hem gemeld hebben, komen uit landen waarvan zowel zijn entourage als hijzelf overtuigd is dat het hem als persoon en als voetballer niet ten goede komt", klinkt het in het Brabants Dablad.

Dat komt mede door het team dat Ihattaren sinds vorig jaar om zich heen heeft verzameld. 'Projectteam Mo' bestaat uit zijn zaakwaarnemer, een psychiater en onder meer oud-prof Ricardo Kishna. Als Ihattaren naar een ver land zou vertrekken, dan zou dat betekenen dat Ihattaren nauwelijks meer geholpen kan worden door zijn begeleiders. "Voor de speler zelf is dat uiteraard verre van wenselijk, met in het achterhoofd wat er na zijn eerdere buitenlandse transfers is gebeurd", schrijft Bob Hermus.

Ihattaren wil het liefst verkassen naar de Eredivisie

De voorkeur van Ihattaren ligt bij een transfer naar de Eredivisie, maar een club uit een andere competitie in Europa is ook nog niet uitgesloten. In Nederland zijn er echter nog geen clubs die doorpakken voor de komst van de creatieve linkspoot. "Diverse ingewijden melden dat de aanvallende middenvelder in een eerder stadium op een oriënterend gesprek is geweest bij de nieuwe NEC-trainer Dick Schreuder, maar dat liep vooralsnog op niets uit", valt er tot besluit te lezen.

