Driessen: ‘Zijn transfer naar Ajax is op laatste dag van transfermarkt afgeketst’

De voetbalcarrière van is ten einde, zo maakte de spits vrijdag bekend. In de nieuwste editie van Kick-off wordt stilgestaan bij het besluit van de boomlange aanvaller en wordt de afgeketste transfer naar Ajax in 2011 weer eens opgerakeld.

Dost heeft noodgedwongen besloten om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De aanvaller werd op 29 oktober 2023 getroffen door een hartstilstand, toen hij met NEC op bezoek ging bij AZ. Bij een 1-2 tussenstand in de negentigste minuut werd het duel gestaakt, nadat Dost op het veld bleef liggen. Medische hulp snelde direct toe en eenmaal bij kennis werd de spits per brancard van het veld gedragen, waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

Artikel gaat verder onder video

De spits hoopte nog op een terugkeer op de velden, maar door tegenslagen bleek dit niet haalbaar. Bij Kick-off krijgt Valentijn Driessen de vraag of Dost bij de beste Nederlandse spitsen van de afgelopen tien jaar behoort. “Dat niet, al weet ik niet wie we allemaal moeten meenemen dan”, begint de journalist.

Ineens trekt Driessen de vergelijking tussen Wout Weghorst en Dost. “Als je tussen die twee moest kiezen, zou ik toch voor Dost gaan. Die draagt meer voetbal bij aan een elftal.” Pim Sedee herinnert zich een transfersoap uit 2011: “Is Dost toen niet in verband gebracht met Ajax?”, vraagt hij zich af. “Jawel, hij stond op het punt om naar Ajax te gaan, maar dat ging fout op de laatste dag van de transfermarkt”, weet Driessen.

Dost begon zijn carrière bij FC Emmen, waarna hij in Nederland nog uitkwam voor Heracles Almelo en sc Heerenveen. Bij laatstgenoemde club verdiende de 1,96 meter lange spits een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij goed was voor 48 treffers in 117 wedstrijden. Zijn meeste doelpunten maakte Dost in dienst van Sporting Portugal, waar hij liefst 93 maal trefzeker was. Daarnaast speelde Dost achttien interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één doelpunt maakte. Dat brengt zijn totaal op liefst 270 doelpunten.