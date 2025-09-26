Groot nieuws over beoogde nieuwe Ajax-assistent Thomas Duivenvoorden

Thomas Duivenvoorden, momenteel assistent-trainer bij De Graafschap, is opnieuw in beeld bij Ajax, meldt De Telegraaf. De oefenmeester, die wordt gezien als een groot trainerstalent, is een optie voor Ajax om toegevoegd te worden aan de technische staf van trainer John Heitinga.

Duivenvoorden werd afgelopen seizoen in zijn tweede jaar kampioen met amateurvereniging Quick Boys en wist bovendien drie Eredivisieclubs uit te schakelen in de KNVB Beker. Almere City (3-0), Fortuna Sittard (3-1) en sc Heerenveen (3-2 na verlenging) vonden allen hun Waterloo tegen de tweededivisionist. Iets wat geen enkele amateurclub ooit eerder voor elkaar wist te krijgen. Uiteindelijk bleek AZ in de kwartfinale (3-1) een te grote horde om te nemen.

In januari van dit jaar werd bekend dat Duivenvoorden per dit seizoen aan de slag zou gaan bij De Graafschap als assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. Even daarvoor werd de stunttrainer ook al gelinkt aan Ajax. De Amsterdammers zouden destijds hebben gesproken met de oefenmeester. Uiteindelijk viel de keuze van Duivenvoorden op De Graafschap.

In Doetinchem heeft Duivenvoorden nog een contract tot de zomer van 2027, met een optie voor nog een jaar. Het was de bedoeling dat hij bij De Graafschap vanaf komend seizoen het stokje zou overnemen van Dijkhuizen, mits hij zou slagen voor de cursus coach betaald voetbal. Bij een eventuele overstap naar Ajax zal er door die constructie een streep gaan. Momenteel bestaat de technische staf van Heitinga bij Ajax uit assistent-trainers Marcel Keizer, Frank Peereboom, Urby Emanuelson, performance-trainer Sam Feringa en keeperstrainers Harmen Kuperus en Erik Heijblok.

Update: De Graafschap werkt niet mee aan vertrek Duivenvoorden

De Graafschap-technisch directeur Berry Powel laat weten dat een vertrek van Thomas Duivenvoorden naar Ajax onbespreekbaar is, zo meldt Voetbal International. De oud-spits erkent dat beide clubs in gesprek zijn geweest. "Dat klopt, maar het was een kort gesprek", aldus Powel.

"Wij hebben aangegeven dat we met Thomas een traject voor meerdere jaren zijn ingegaan en een vertrek onbespreekbaar is. Thomas is een gouden kracht voor ons en een heel belangrijke schakel in onze weg naar structureel succes met De Graafschap. Dat snapte Ajax en sindsdien hebben wij ook niets meer vernomen", vertelt de td tegen VI.