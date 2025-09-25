Ousmane Dembélé is Abdelhak Nouri ook na Ballon d’Or-winst niet vergeten

Een hartverwarmend gebaar van . Na het winnen van de Ballon d’Or afgelopen maandag videobelde de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain met de familie van Abdelhak Nouri.

Dembélé won afgelopen maandag in Parijs voor het eerst in zijn carrière de Ballon d’Or. Hij hield Barcelona-tienerster Lamine Yamal en PSG-ploeggenoot Vitinha achter zich. Mohamed Salah van Liverpool en Raphina van Barcelona completeerden de top vijf.

Artikel gaat verder onder video

Na het winnen van de prestigieuze individuele prijs had Démbéle via beeldbellen contact met Abderrahim Nouri, de broer van de in 2017 door een hartstilstand getroffen middenvelder van toen Ajax. Op het officiële Instagram-account van Abdelhak Nouri wordt donderdag een screenshot van het videogesprek gedeeld. Daarop is te zien hoe Dembélé trots poseert met de Ballon d’Or en videobelt met Abderrahim Nouri.

“Ousmane Dembélé, onze broeder: gefeliciteerd en verdiend! We waarderen jou en de dingen die je voor ons hebt gedaan! Moge Allah jou en jouw dierbaren beschermen”, luidt de tekst bij de afbeelding.

Het contact tussen Dembélé en de familie van Nouri is goed. De Fransman eerde de voormalig Ajax-speler in het verleden ook meermaals, onder meer door diens naam op zijn voetbalschoenen te dragen. Dembélé en Nouri speelden nooit samen, maar speelden in de jeugd wel tegen elkaar op diverse toernooien.