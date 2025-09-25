Live voetbal 9

Ousmane Dembélé is Abdelhak Nouri ook na Ballon d’Or-winst niet vergeten

Ousmane Dembélé Ballon d'Or
Foto: © Imago
0 reacties
Demen Bülbül
25 september 2025, 20:41

Een hartverwarmend gebaar van Ousmane Dembélé. Na het winnen van de Ballon d’Or afgelopen maandag videobelde de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain met de familie van Abdelhak Nouri.

Dembélé won afgelopen maandag in Parijs voor het eerst in zijn carrière de Ballon d’Or. Hij hield Barcelona-tienerster Lamine Yamal en PSG-ploeggenoot Vitinha achter zich. Mohamed Salah van Liverpool en Raphina van Barcelona completeerden de top vijf.

Artikel gaat verder onder video

Na het winnen van de prestigieuze individuele prijs had Démbéle via beeldbellen contact met Abderrahim Nouri, de broer van de in 2017 door een hartstilstand getroffen middenvelder van toen Ajax. Op het officiële Instagram-account van Abdelhak Nouri wordt donderdag een screenshot van het videogesprek gedeeld. Daarop is te zien hoe Dembélé trots poseert met de Ballon d’Or en videobelt met Abderrahim Nouri.

“Ousmane Dembélé, onze broeder: gefeliciteerd en verdiend! We waarderen jou en de dingen die je voor ons hebt gedaan! Moge Allah jou en jouw dierbaren beschermen”, luidt de tekst bij de afbeelding.

Het contact tussen Dembélé en de familie van Nouri is goed. De Fransman eerde de voormalig Ajax-speler in het verleden ook meermaals, onder meer door diens naam op zijn voetbalschoenen te dragen. Dembélé en Nouri speelden nooit samen, maar speelden in de jeugd wel tegen elkaar op diverse toernooien.

➡️ Meer Ousmane Dembélé nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Irritatie bij Heitinga, Ballon d’Or voor Dembélé en Van Persie spaart drietal: genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 16:45
  • Gisteren, 16:45
Hans Kraay junior

Kraay junior heeft dringend advies voor Heitinga

  • Gisteren, 12:33
  • Gisteren, 12:33
Leroy Sané in het trainingstenue van Duitsland

Ajax was dichtbij aantrekken Sané: 'Hij stond hoog op het lijstje'

  • Gisteren, 08:04
  • Gisteren, 08:04
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain FC
Team: PSG
Leeftijd: 28 jaar (15 mei 1997)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSG
3
2
2024/2025
PSG
29
21
2023/2024
PSG
26
3
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel