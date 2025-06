Na de Champions League-finale zegt (bijna) iedereen hetzelfde over Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain boekte zaterdagavond een even zinderende als overtuigende overwinning op Internazionale (5-0) en legde daarmee voor het eerst in de clubhistorie beslag op de eindzege van de Champions League. Daarvoor had de formatie van coach Luis Enrique opvallend genoeg géén doelpunt van nodig. De Fransman scoorde in de tussenronde, achtste finale én halve finale, maar wist in de finale het doel niet te vinden. Dembélé is en blijft voor velen desondanks de grote favoriet voor het winnen van de Ballon d’Or.

Wie dat een paar jaar geleden had gezegd, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De rappe aanvaller verruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2017 voor veel geld voor FC Barcelona. Hij moest in Catalonië de naar PSG vertrokken Neymar doen vergeten. Het huwelijk tussen FC Barcelona en Dembélé mondde echter uit in een gigantische teleurstelling. De aanvaller stond regelmatig aan de kant met een blessure en vestigde de aandacht vooral op zich met zijn verrichtingen buiten de lijnen. Hij kwam tussen 2017 en 2023 185 keer in actie voor FC Barcelona, goed voor veertig doelpunten en 41 assists.

Dembélé vertrok in de zomer van 2023 naar PSG en die overstap heeft hem goed gedaan. Tijdens zijn eerste seizoen kwam hij in 42 wedstrijden in alle competities tot ‘slechts’ zes doelpunten en veertien assists, maar de voorbije jaargang gingen alle remmen los. Na 49 duels staat de teller op liefst 33 doelpunten en vijftien assists. En dan is het seizoen nog niet eens voorbij, want PSG treedt later deze maand nog aan op het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Met 21 doelpunten en acht assists had Dembélé een groot aandeel in de landstitel en met acht goals en zes assists hielp hij zijn ploeg ook aan de eerste eindzege van de Champions League in de clubhistorie.

‘Dembélé gaat geschiedenisboeken in als een van de hoofdrolspelers’

In de finale tegen Internazionale was er een belangrijke rol voor hem weggelegd. Dembélé scoorde weliswaar niet, maar verzorgde wel twee assists. “De topscorer van Parijs dit seizoen scoorde niet in München, maar Dembélé was wel bij drie van de vijf doelpunten betrokken. Toch een prestatie voor de man die in de race is om de Ballon d’Or te winnen”, zo schrijft L’Équipe zondagmorgen. Volgens de krant lag er ‘veel druk’ op Dembélé. Niet alleen wilde hij de eerste Champions League ooit voor PSG én zichzelf winnen, ook begon hij de finale in de wetenschap dat hij één van de favorieten is voor de Ballon d’Or. “Hij speelde zijn spel. Misschien niet zo nadrukkelijk als hij had gewild of verwacht in de dromen die hij tijdens zijn laatste nachten had, maar hij zal de geschiedenis ingaan als een van de hoofdrolspelers van deze avond”, zo klinkt het.

Volgens de gegevens van Oddschecker is Dembélé nu de topfavoriet voor het winnen van de Ballon d’Or. Daarmee houdt hij onder meer FC Barcelona-aanvallers Lamine Yamal en Raphinha én Liverpool-ster Mohamed Salah onder zich. Ploeggenoten Khvicha Kvaratskhelia, Gianluigi Donnarumma en Doué staan eveneens in de top tien, maar Dembélé was de voorbije jaargang toch wel de grootste uitblinker bij PSG. Enrique weet wel aan wie hij de Gouden Bal zou geven. “Ik zou de Ballon d’Or aan de heer Dembélé geven. De manier waarop hij vanavond verdedigde… Alleen dát is de Ballon d’Or al waard. Zo leid je een team. Doelpunten, titels, leiderschap, verdedigen, hoe hij druk zette… Ousmane is mijn Ballon d’Or-winnaar. Geen enkele twijfel mogelijk”, zo wordt de Spaanse coach geciteerd door Fabrizio Romano.

Enrique is niet de enige die er zo over denkt. Ook op social media hint men nadrukkelijk op Dembélé als winnaar van de Gouden Bal. De Fransman kan zijn geweldige seizoen van nog wat extra glans voorzien. Hij speelt donderdag met zijn land de halve finale van de Nations League tegen Spanje en later deze maand staat het WK voor clubs dus nog op het programma.

