Dumfries en De Vrij in grote onzekerheid: 'Of ik er dan 100% bij zal zijn?'

Internazionale neemt later deze maand weliswaar deel aan het FIFA-WK voor clubs in de Verenigde Staten, maar het is momenteel de vraag welke trainer er dan voor de groep staat. Simone Inzaghi heeft nog een doorlopend contract, maar in de nasleep van de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (5-0) wordt er hevig gespeculeerd over zijn toekomst. Inzaghi zelf durfde na afloop niet te zeggen of hij met Internazionale afreist naar de VS het WK voor clubs.

De 49-jarige coach uit Piacenza staat al sinds de zomer van 2021 onder contract bij Internazionale. Met Inzaghi aan het roer won de club uit Milaan drie keer de Italiaanse Supercup, tweemaal de Coppa Italia en één keer de landstitel. De absolute hoofdprijs, de eindzege van de Champions League, bleef vooralsnog uit. Inzaghi loodste Internazionale de afgelopen jaren twee keer naar de finale van het miljardenbal, maar beide keren ging het mis. In 2023 trok Manchester City aan het langste eind (1-0) en zaterdagavond werd Internazionale op een hoopje gespeeld door PSG.

Daarmee incasseerde Internazionale de volgende harde klap. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij moest acht dagen voor de finale in München in de Italiaanse titelstrijd al z’n meerdere erkennen in Napoli, dat met één punt verschil beslag legde op de Scudetto. Doordat Internazionale eerder in het seizoen al onderuit ging in de finale van de Supercup én door stadgenoot en rivaal AC Milan op pijnlijke wijze uit het bekertoernooi werd gekegeld, staat het aantal prijzen dit seizoen nog op nul. Daar kan deze zomer tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten weliswaar nog verandering in komen, maar het is de vraag of Inzaghi dan nog voor de groep staat.

LEES OOK: Ernstige en zorgwekkende geluiden na PSG - Inter: 'Parijs wordt wakker met een kater'

Toekomst Inzaghi ongewis

“Simone Inzaghi zal begin volgende week met het bestuur van Inter vergaderen om zijn toekomst te bespreken. De kans dat de wegen scheiden zijn concreet nu het voorstel van Al Hilal op tafel ligt”, zo schrijft Fabrizio Romano zondagmorgen. Inzaghi wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een avontuur in Saudi-Arabië. Hij werd zaterdagavond na afloop van het duel met PSG vanzelfsprekend gevraagd naar zijn toekomstplannen. “We zullen de komende dagen zien wat de club nu doet, na de tweede verloren finale in drie jaar. Er is te veel bitterheid om erover na te denken”, zo wordt de coach geciteerd door Sky Sports. “Er zal tijd zijn. De club stond achter ons, ook zij zijn teleurgesteld, maar ze zijn altijd dicht bij ons gebleven.”

Tijdens zijn persconferentie kon Inzaghi echter niet bevestigen dat hij bij de start van het WK voor clubs later deze maand nog steeds voor de groep staat. “Zal ik er honderd procent bij zijn in de VS voor het WK voor clubs? Ik weet niet hoe ik deze vraag moet beantwoorden. Ik kwam uit beleefdheid en respect”, zo had hij er duidelijk weinig zin in om de aanwezige pers te woord te staan. “Deze nederlaag maakt mij erg verdrietig. Je komt sterker uit nederlagen, het lijkt een cliché, maar zo is het al eens gebeurd.”

President van Inter laat van zich horen

Inzaghi heeft bij Internazionale nog een contract tot de zomer van 2026, maar door de prestaties in het afgelopen seizoen én de belangstelling van Al Hilal, valt het niet uit te sluiten dat het huwelijk voortijdig ten einde komt. President Beppe Marotta wilde na afloop van de ontmoeting tussen PSG en Inter nog niet te hard van stapel lopen. “Er zal geen verandering komen in de beoordeling van Inzaghi. We hebben afgesproken dat we elkaar doordeweeks zouden zien. Zijn contract loopt nog een jaar door en bijna alle lof gaat naar zijn professionaliteit”, zo klinkt het bij Corriere dello Sport. “Het was een negatieve avond, de tegenstander overklaste ons in alles. Maar dat mag niet ten koste gaan van wat dit seizoen is geweest. Laten we ook eens kijken naar de route die we in de Champions League hebben behandeld”, aldus de president.

Internazionale plaatste zich rechtstreeks voor de achtste finales van het toernooi. Daarin rekende het af met Feyenoord. In de kwartfinale was de ploeg uit Milaan te sterk voor Bayern München, waarna er in de halve finale op spectaculaire wijze werd afgerekend met FC Barcelona. Het heenduel in Spanje eindigde in 3-3, de wedstrijd in Milaan in 4-3 (na verlenging). Voor Inter begint het WK voor clubs op 18 juni. De Italianen trappen de groepsfase af tegen Monterrey. Urawa Red Diamonds en River Plate zijn de andere tegenstanders.

🚨 Simone Inzaghi will meet with Inter board at the beginning of next week to discuss his future.



The chances to part ways are concrete with Al Hilal proposal available on the table. 👀🇸🇦 pic.twitter.com/4FbuvfATJa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2025

