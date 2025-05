Inter rouwt voor CL-finale: iconische oud-voorzitter en -eigenaar Ernesto Pellegrini (84) overleden

Ernesto Pellegrini is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden. Pellegrini had gedurende elf jaar de leiding over Internazionale, waar hij eigenaar en voorzitter was. De Italianen zullen zaterdagavond in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain met rouwbanden spelen.

Inter werd uren voor de Champions League-finale opgeschrikt door het nieuws dat de voormalig voorzitter en eigenaar Pellegrini is overleden. “President Ernesto Pellegrini heeft ons verlaten”, schrijft de club op social media. “Elf jaar lang leidde hij Inter met wijsheid, eer en vastberadenheid, waarmee hij een onuitwisbare stempel op de geschiedenis van onze club drukte.”

Pellegrini kocht Inter in 1984 en had de club gedurende een van de succesvolste periodes in de historie onder zijn hoede. Onder Pellegrini wonnen de Milanezen een landstitel, een Italiaanse beker, een Italiaanse supercup en twee UEFA Cups. Daarnaast werden spelers als Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann en Andreas Brehme naar het Giuseppe Meazza gehaald.

“FC Internazionale Milano en alle Nerazzurri-fans steunen de familie van Pellegrini”, betuigt de club steun aan zijn nabestaanden. Enkele uren na het overlijden van de iconische president zal Inter in München aantreden tegen PSG in de finale van de Champions League. Tijdens het duel, dat begint om 21.00 uur, zullen de Italianen rouwbanden dragen.