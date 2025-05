Italiaanse media geven Dumfries vergelijkbare cijfers na Champions League-finale

Een flinke kater voor Denzel Dumfries: met Internazionale werd hij zaterdagavond vernederd door Paris Saint-Germain in de Champions League-finale (5-0). De Italiaanse media zijn niet onder de indruk van het optreden van de rechtsback.

In de kranten en op de internetwebsites krijgt Dumfries cijfers die variëren van 4,5 tot 5,5. “Hij zou een extra wapen moeten zijn, want aan zijn kant liggen de meest interessante ruimtes om te benutten”, analyseert Mediaset, dat een 5 uitdeelt aan Dumfries. “Maar soms wordt hij slecht aangespeeld en soms kiest hij zelf het verkeerde moment om in te lopen.” De krant Il Giornale kiest voor een 5,5. “Hij speelt eigenlijk als een extra aanvaller. Maar een flitsend moment ontbrak.”

Van Calciomercato krijgt Dumfries een 4,5; de Italiaanse editie van GOAL houdt het op een 5. Bij Sky Italia krijgt Dumfries een nipte voldoende (5,5)

Sneijder over Dumfries

Analist Wesley Sneijder van Ziggo Sport zag ook dat Dumfries er weinig aan te pas kwam. “De wingbacks van Inter werden gewoon opgevangen door de backs van Paris. Ze speelden één-op-één, waardoor Inter heel moeilijk aan de opbouw toekwam”, zei de voormalig sterspeler van Inter na de eindstrijd.

In de halve finale tegen Barcelona was Dumfries nog van grote waarde voor Inter. Hij scoorde twee keer in Camp Nou (3-3) en gaf twee assists in de returnwedstrijd (4-3 zege na verlenging). Ditmaal kon de rechtsback zich echter niet onderscheiden. Waar zijn collega-rechtsback Achraf Hakimi goed was voor het openingsdoelpunt, kwam Inter - en dus ook Dumfries - niet veel aan aanvallen toe.

Dumfries was de enige Nederlander die in actie kwam in de Champions League-finale; ploeggenoot Stefan de Vrij bleef op de bank. Het was de achtste finale op rij waarin minstens één Nederlander speelminuten kreeg. De laatste keer dat dat niet gebeurde, was in 2017 bij Juventus - Real Madrid (1-4).

