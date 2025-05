PSG vernedert Inter en verovert allereerste Champions League

Paris Saint-Germain heeft met een afgetekende zege op Internazionale voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. PSG was in de eindstrijd in de Allianz Arena met maar liefst 5-0 te sterk voor de Nerazzurri, waar geen rol van betekenis kon spelen en Stefan de Vrij 90 minuten op de bank bleef. De negentienjarige eiste met twee treffers en een assist een absolute hoofdrol voor zich op aan Parijse zijde.

PSG begon met toptalent Doué op de rechterflank aan de eindstrijd, waardoor Bradley Barcola plaats moest nemen op de bank. Bij Inter had trainer Simone Inzaghi uiteraard een basisplaats in petto voor Dumfries, de uitblinker in de halve eindstrijd tegen FC Barcelona. De Vrij moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

PSG grijpt Inter bij de strot: 2-0 binnen 20 minuten

Artikel gaat verder onder video

De openingsfase was overduidelijk voor PSG, dat het leeuwendeel van het balbezit had en Inter bij tijd en wijle ver terugdrong op eigen helft. Dat de Parijzenaars na twaalf minuten op voorsprong kwamen, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De manier waarop was uiterst fraai. Vitinha vond Doué met een ragfijn passje in de Inter-zestien, de buitenspeler legde kalm breed op de mee opgekomen rechtsback Achraf Hakimi, die simpel de 1-0 in het lege doel kon tikken. Voormalig Inter-speler Hakimi juichte niet na zijn treffer. Dat deed Doué nog geen tien minuten later wel. Na een scherpe counter nam hij het Inter-doel onder vuur, omdat Federico Dimarco er nog met een been tussen zat was Sommer kansloos: 2-0. Inter had grote moeite om een antwoord te formuleren, maar werd in het vervolg van het eerste bedrijf wel gevaarlijk bij twee hoekschoppen. De kansen waren echter niet besteed aan Francesco Acerbi en Marcus Thuram. Aan de andere kant was PSG in de blessuretijd van het eerste bedrijf nog twee keer dichtbij de derde treffer, maar Sommer hoefde niet nog een keer te vissen.

Gifbeker Inter moet helemaal leeg

Wie gehoopt had dat Inter na de thee uit een ander vaatje zou gaan tappen, kwam bedrogen uit. PSG bleef heer en meester op het veld en kwam een kwartier in de tweede helft dan ook verdiend op 3-0. Wéér was het de uitblinkende Doué die de trekker overhaalde, na een aanval die werd ingeleid door een hoogstandje van Dembélé en een ragfijne pass van Vitinha. Enrique haalde de man van twee treffers vervolgens naar de kant, Barcola mocht alsnog zijn opwachting maken. Voor Inter was de gifbeker nog niet leeg. Twintig minuten voor tijd ontsnapte Kvicha Kvaratskhelia aan de buitenspelval en prikte hij oog in oog met Sommer ook de 4-0 tegen de touwen. Zelfs een eretreffer was de arme Italianen daarna niet meer gegund: Marcus Thuram leek nog wat terug te gaan doen, maar vond Gianluigi Donnarumma op zijn weg. Sterker nog, invallers Barcola en Senny Mayulu combineerden zich vlak voor tijd nog maar eens door de Inter-verdediging, waarna Mayulu via de binnenkant van de paal zelfs de 5-0 nog binnenschoot.

Daarmee schreef PSG geschiedenis in München. De club wint, na jaren van fors investeren in wereldsterren van formaat, met een jong team niet alleen de eerste Champions League in de clubhistorie, maar doet dat ook nog eens met de allergrootste marge ooit in een finale. Voor Inter zijn de druiven zuur: de club streed lang op drie fronten, maar grijpt de voorbije maanden naast de Coppa Italia, de landstitel en nu ook de Champions League.

➡️ Meer nieuws over de Champions League-finale

👉 Van der Vaart ziet 'toneelspeler' toeslaan in CL-finale: 'Zo'n onzin!' 🔗

👉 Van Basten is snoeihard vlak voor CL-finale: 'Echt waardeloos, ronduit idioot' 🔗

👉 Inter rouwt voor CL-finale: iconische oud-voorzitter en -eigenaar Ernesto Pellegrini (84) overleden 🔗

👉 Champions League-finalist haalde 400 euro op in Limburg: ‘Hij schaamde zich niet’ 🔗

👉 Mexicaanse presentatrice houdt gemoederen voor CL-finale bezig met gewaagd jurkje 🔗