Mexicaanse presentatrice houdt gemoederen voor CL-finale bezig met gewaagd jurkje

De Mexicaanse Miroslava Montemayor houdt de gemoederen in aanloop naar de Champions League-finale flink bezig. De 35-jarige presentatrice van TNTSports blikte vooruit op de eindstrijd door haar beste elftal van het toernooi samen te stellen. Dit deed ze in een doorschijnende zwarte jurk met een diep decolleté. Die keuze zorgde voor een grote hoeveelheid reacties.

Zaterdagavond staat de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Internazionale op het programma, dus wordt er bij de verschillende zendgerechtigden al de hele week vooruitgeblikt op de eindstrijd. Zo ook in Mexico, waar Montemayor het gezicht van het miljardenbal is bij uitzendingen van TNTSports. Het voormalig model stelde haar beste elftal van het toernooi samen. Het fragment gaat zowel door haar outfit als door haar keuzes viraal.

In het fragment van TNTSports gaat Montemayor gehuld in een zwarte jurk. Deze jurk is aan de bovenkant doorschijnend, waardoor ze een diep decolleté toont. In haar opstelling heeft de presentatrice plek voor David Raya, William Saliba, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Declan Rice, Raphinha, Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski. Opmerkelijk genoeg besluit ze dus Barcelona-wonderkind Lamine Yamal buiten beschouwing te laten.

In de reacties op de post op Instagram zijn er meerdere gebruikers die haar wijzen op het ontbreken van Yamal. “Maar ik vergeef het je”, stelt iemand, die duidelijk fan is van de verschijning van Montemayor. Ook anderen geven aan te vinden dat de presentatrice er geen verstand van heeft, maar het haar toch te vergeven. Een volgende reageerder noemt de Mexicaanse ‘een koningin’, terwijl een ander haar er ‘gewoonweg verbluffend’ uit vindt zien.

