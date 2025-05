Champions League-finale: dit zijn de vermoedelijke opstellingen bij PSG - Inter

Paris Saint-Germain en Internazionale treffen elkaar zaterdagavond in de finale van de Champions League. De kraker begint om 21.00 uur in de Allianz Arena in München. De vermoedelijke opstellingen vind je in dit artikel.

Paris Saint-Germain

PSG-coach Luis Enrique kan beschikken over een vrijwel fitte selectie. Gianluigi Donnarumma staat in het doel; de defensie bestaat uit naar verwachting uit Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes. Het middenveld wordt gevormd door João Neves, Vitinha en Fabián Ruiz. In de aanval speelt Khvicha Kvaratskhelia op links, Ousmane Dembélé als centrumspits en rechts moet een keuze gemaakt worden tussen Désiré Doué of Bradley Barcola. In de bekerfinale tegen Stade Reims (3-0) gaf Doué twee assists op Barcola, die nu echter op de bank lijkt te beginnen.

Vermoedelijke opstelling: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Internazionale

Ook Internazionale gaat vrijwel fit de finale in; er zijn geen vaste krachten geschorst of geblesseerd. Er stond even een vraagteken achter de namen van Benjamin Pavard en Piotr Zielinski, maar zij trainden deze week ‘gewoon’ mee. Trainer Simone Inzaghi gaf in het slotweekend van de Serie A een groot deel van zijn basisspelers vrijaf om hen topfit te houden voor München. Een opvallende keuze, aangezien Inter nog kampioen van Italië kon worden. Dat gebeurde niet, omdat concurrent Napoli ook wist te winnen.

Bij Inter lijkt trainer Simone Inzaghi in zijn 3-5-2-formatie geen basisplaats in petto te hebben voor Stefan de Vrij. Daarentegen lijkt Denzel Dumfries wel een zekerheidje. De Nederlander was in de halve finale tegen FC Barcelona dé grote man aan Italiaanse zijde. Dumfries was in het tweeluik met de Catalanen betrokken bij maar liefstj vijf (!) Inter-treffers. Twee daarvan maakte hij zelf, bij de andere drie leverde hij de assist.

Vermoedelijke opstelling: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram