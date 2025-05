Van der Vaart ziet 'toneelspeler' toeslaan in CL-finale: 'Zo'n onzin!'

Rafael van der Vaart vindt de doelpuntviering van in de Champions League-finale onzinnig. Na het openingsdoelpunt in de twaalfde minuut verontschuldigde Hakimi zich richting het Inter-publiek. Juichen deed hij niet.

De 26-jarige vleugelverdediger speelde in het seizoen 2020/21 voor Inter en heeft nog warme gevoelens bij de club, zo bleek uit zijn doelpuntviering. Hakimi hield zijn handen omhoog. Van der Vaart is niet enthousiast. “Dat vind ik een toneelspeler. Niemand weet nog dat hij voor Inter heeft gespeeld. Hij denkt dat hij nog heel belangrijk is. Als je ‘m binnentikt in de Champions League-finale moet je toch hartstikke blij zijn? Ik vind het zo'n onzin altijd.”

Artikel gaat verder onder video

Het doelpunt kwam voort uit een fraai uitgespeelde aanval. Vlak voor het doel kon Hakimi eenvoudig binnentikken, nadat hij instelling was gebracht door Désiré Doué. Marco van Basten heeft ook aandacht voor de voorassist. “Dit is een schitterende steekpass (van Vitinha, red.), daarna een mooie aanname van Doué, die het overzicht houdt. De rechtsback (Hakimi) staat uiteindelijk volledig vrij in het zestienmetergebied.”

