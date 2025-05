Van Basten is snoeihard vlak voor CL-finale: 'Echt waardeloos, ronduit idioot'

Marco van Basten en Rafael van der Vaart zijn niet te spreken over de keuze van de UEFA voor een grote muziekshow voorafgaand aan de Champions League-finale. Volgens de analisten worden de spelers van Paris Saint-Germain en Internazionale uit hun concentratie gehaald door het optreden van Linkin Park.

Kort voor de finale bracht Linkin Park een medley van meerdere nummers ten gehore in de Allianz Arena in München. Online zijn de reacties op Linkin Park zelf overwegend positief, maar niet iedereen is voorstander van de show an sich.

“Waardeloos. Echt waardeloos”, luidt de conclusie van Van Basten. “De jongens zijn zich op de belangrijkste wedstrijd van hun leven aan het voorbereiden. De UEFA heeft dit soort dingen afgekeken van de FIFA. Belachelijk dat ze de spelers zo uit hun concentratie halen. Ik vind het echt ronduit idioot.”

Van der Vaart probeert zich ook in te leven in de spelers en trekt dezelfde conclusie. “Je doet je warming-up, je bent je aan het voorbereiden, en dan moet je om half negen naar binnen. Dan ben je gewoon een half uur niks aan het doen, voor deze act.”

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant ziet dat de toon in ieder geval is gezet. “Als het voetbal zo rockt als Linkin Park, zit het in the end wel goed met die finale. Maar Van Basten vindt het idioot en dat begrijp ik ook wel weer.” Collega-journalist Maarten Wijffels oordeelt dat ‘voetbal als entertainment volledig doorslaat’.

Linkin Park met de openingsshow voor de finale! 🤘#ZiggoSport #UCL #PSGINT pic.twitter.com/NP8fj7bPWe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 31, 2025 Voetbal als entertainment, t slaat echt volledig door.

Nu ook nog een stuiterende violist op t veld in München. En de spelers 30 minuten voor de aftrap al verplicht naar binnen. CL-finale onwaardig. 🙄 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) May 31, 2025 Als het voetbal zo rockt als Linkin Park, zit het in the end wel goed met die finale. #psgint. Maar Van Basten vindt het idioot en dat begrijp ik ook wel weer. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) May 31, 2025

Heb jij genoten van het optreden van Linkin' Park? Laden... 15.4% Ja 30.8% Nee 53.8% Ik heb het niet gezien 13 stemmen

