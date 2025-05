Champions League-finalist haalde 400 euro op in Limburg: ‘Hij schaamde zich niet’

staat zaterdagavond met Internazionale in de finale van de Champions League, maar in seizoen 2019/20 was de verdediger nog geflopt bij Roda JC. Nadat het seizoen door het coronavirus vroegtijdig was beëindigd, kregen alle spelers 400 euro vanuit spelersvakbond VVCS. De Duitser was in de weken daarvoor onvindbaar, maar schaamde zich niet dat hij voor het geld wel ineens verscheen, vertelt voormalig ploeggenoot aan NU.nl.

In de zomer van 2019 kwam Bisseck op huurbasis van 1. FC Köln naar Roda JC. Een onverdeeld succes werd zijn periode in Limburg echter niet. De verdediger kwam binnen met een blessure en stond in de rest van het seizoen ook regelmatig aan de kant. Daardoor kwam hij in totaal tot tien duels voor Roda, waarin hij één keer trefzeker was. Begin 2020 ging er een streep door het restant van het seizoen door het coronavirus. Kort daarna kwamen alle spelers van Roda bij elkaar in een zaal in het Parkstad Limburg Stadion.

Bij die bijeenkomst liet Bisseck zich ineens weer zien, herinnert Klaasen zich. “Hij kwam het geld halen dat alle spelers vanuit spelersvakbond VVCS kregen”, verklaart de middenvelder het doel van de bijeenkomst. “In de weken ervoor moesten we vanwege corona in kleine groepjes trainen. Daar had Yann geen zin in.” Daardoor had de selectie van Roda Bisseck al weken niet gezien. “Tot die seizoensafsluiting. 400 euro kregen we. Yann schaamde zich er niet voor dat hij puur daarvoor was langsgekomen.”

Ondanks zijn slechte periode in Limburg, wist Bisseck zich wel een weg naar de top te banen. Via Vitória Guimarães en Aarhus kwam hij uiteindelijk bij Internazionale terecht, tot verbazing van Klaasen. “Ik had dit nooit in Yann gezien”, geeft de middenvelder, die nu bij MVV speelt, aan. “Hij heeft laten zien dat er veel meer in zat dan we dachten. Ik had dit niet gedacht. Hij vast ook niet. Anders had hij die 400 euro wel laten zitten”, besluit hij lachend.

