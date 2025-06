Ernstige en zorgwekkende geluiden na PSG - Inter: 'Parijs wordt wakker met een kater'

Waar de vanuit Parijs meegereisde supporters naar München van Paris Saint-Germain zich tijdens de Champions League-finale tegen Internazionale negentig minuten lang van hun beste kant lieten zien en massaal geluid maakten, daar lieten enkele honderden supporters in Parijs hun ploeg en vooral hun stad in de steek. Tijdens de wedstrijd ontstonden er al rellen in de Franse hoofdstad en tot diep in de nacht bleef het onrustig. Volgens de laatste informatie van Le Parisien heeft de Parijse politie liefst 294 arrestaties moeten verrichten.

PSG speelde zaterdagavond de finale van de Champions League tegen Internazionale. De formatie van coach Luis Enrique dreigde in de competitiefase nog uit het miljardenbal te vliegen, maar herpakte zich net op tijd en maakte vervolgens in de knock-outfase ontzettend veel indruk. PSG rekende af met achtereenvolgend Brest, Liverpool, Aston Villa én Arsenal. In de finale wachtte een ontmoeting met Internazionale. Er was op voorhand geen uitgesproken favoriet, maar de ploeg uit Parijs bleek een paar maten te groot voor de Italianen: bij rust stond het al 2-0 en in de tweede helft liep PSG zelfs uit naar 5-0.

Artikel gaat verder onder video

De overwinning in München maakte veel los in Parijs, waar de wedstrijd overal in de stad op grote schermen werd bekeken. Tijdens het duel ging het echter al mis. Er werd weliswaar op veel plekken in de stad groot feest gevierd, maar volgens Le Parisien gaat ‘zulke volksjubel vaak gepaard met excessen’. En dat was zaterdagavond in Parijs dus niet anders. “Geplunderde winkels, kapot gegooide ramen, inbreuken op de ringweg, verbrande auto’s, vernield straatmeubilair… Parijs werd deze zondagochtend wakker met een kater”, zo schrijft de krant in de nasleep van de finale tussen PSG en Internazionale. “Al in de aanloop naar de wedstrijd, toen tienduizenden supporters zich verzameld hadden bij het Parc des Princes, waar grote schermen waren geplaatst, moest de politie meerdere keren ingrijpen.”

Minister Bruno Retailleau van Binnenlandse Zaken had er geen goed woord voor over. “Echte PSG-fans zijn enthousiast over de fantastische prestatie van hun team. Ondertussen zijn de barbaren de straten van Parijs opgegaan om misdaden te plegen en de politie te provoceren”, zo wordt hij geciteerd. De minister vroeg de binnenlandse veiligheidsdiensten ‘krachtig’ te reageren op ‘deze wreedheden’. “Ik betuig mijn steun aan de politieprefect en alle politieagenten die vanavond voor ieders veiligheid zorgen. Het is ondraaglijk dat het niet mogelijk is om te feesten zonder de wreedheid te vrezen van een minderheid van schurken die nergens respect voor hebben”, zo liet hij er geen misverstand over bestaan.

Honderden arrestaties in Parijs

De politie beleefde inderdaad een drukke en zware avond. Volgens het laatste rapport van het hoofdbureau van de Parijse politie, in handen van Le Parisien, zijn er 294 arrestaties verricht. “Het was pas twee uur ’s nachts en ondanks de oproepen van de PSG-spelers tot kalmte waren er nog steeds veel feestvierders en relschoppers op straat. Met loeiende sirenes reden talloze politiewagens door de hoofdstad om in te grijpen in gevaarlijke gebieden. Op de Champs-Élysées werden rond 3.00 uur de laatste overgebleven demonstranten geëvacueerd, nadat er meerdere, soms gewelddadige interventies hadden plaatsgevonden om de menigte te verspreiden”, zo klinkt het.

Volgens Le Parisien was de ringweg ‘ernstig ontregeld’ door enkele supporters die na de doelpunten van PSG de weg op gingen. “De politie gebruikte traangas om de menige uiteen te drijven, zodat het verkeer weer kon doorrijden. Een brandende auto bij de Porte de Saint-Cloud zorgde echter voor nog meer onrust, voordat de brandweer, wiens noodlijn overbelast was, de situatie kon kalmeren”, zo besluit de nieuwssite. De Franse president Emmanuel Macron gaat in zijn bericht op X niet in op de rellen in zijn stad. “Een glorieuze dag voor PSG! Goed gedaan, we zijn allemaal trots. Parijs, vanavond de hoofdstad van Europa”, zo schrijft hij.

