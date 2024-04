FC Barcelona-fans fluiten Dembélé vanaf eerste minuut uit: Fransman reageert op de best denkbare manier

Voor FC Barcelona zag het er dinsdagavond in de return tegen Paris Saint-Germain al heel snel heel goed uit. Raphinha opende al na twaalf minuten de score en bracht FC Barcelona daarmee heel dicht bij plaatsing voor de halve finales van de Champions League, maar het duel is inmiddels helemaal op z'n kop. FC Barcelona-verdediger Ronald Araujo mocht met een directe rode kaart voortijdig gaan douchen en niet lang daarna maakte uitgerekend , hartstochtelijk uitgefloten door het Catalaanse publiek, de gelijkmaker.

FC Barcelona trok in de heenwedstrijd in Parijs aan het langste eind (2-3), opende in de return al na twaalf minuten de score en leek daarmee met anderhalf been in de halve finale van de Champions League te staan. Maar na dik 45 minuten is niets minder waar. FC Barcelona moest door een rode kaart voor Araujo al na 29 minuten verder met tien. De Uruguayaan had het veld nog geen tien minuten verlaten of de 1-1 stond al op het scorebord. Alsof de rode kaart niet al erg genoeg was voor FC Barcelona, was het uitgerekend Dembélé die verantwoordelijk was voor de gelijkmaker. De Fransman, die FC Barcelona afgelopen zomer verruilde voor PSG, was vorige week ook al trefzeker tegen zijn oude werkgever.

Dembélé haalde daarmee andermaal zijn gram. De aanvaller werd door de supporters van FC Barcelona op niet al te vriendelijke wijze ontvangen. Voorafgaand aan de wedstrijd circuleerden op sociale media foto's van FC Barcelona-fans die onder meer honderd dollar biljetten en een knuffel van een varken met het gezicht van Dembélé erop geplakt hadden meegenomen naar het stadion. De Fransman kon vanaf de eerste minuut rekenen op een striemend fluitconcert. Dat werd er na zijn treffer meteen al een stuk minder op. In de blessuretijd van de eerste helft was Dembélé zelfs nog dicht bij de 1-2. Een fraaie poging ging rakelings voorlangs.

Nieuwe teleurstelling dreigt voor FC Barcelona

FC Barcelona is er alles aan gelegen zich dinsdagavond ten koste van PSG te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Dat lukte in 2019 voor het laatst. Na meerdere teleurstellende jaren in Europa wil de viervoudig winnaar van het miljardenbal eindelijk weer een keer succesvol zijn, maar door de rode kaart voor Araujo en de gelijkmaker van Dembélé dreigt de volgende teleurstelling. FC Barcelona verdedigt met een man minder een marge van één. Trekken de Catalanen de voorsprong over de streep of wordt het startbewijs voor de halve finales een prooi voor de Parijzenaren? Volg het hier live!

DOELPUNT PSG! 1️⃣ - 1️⃣



Barcelona leek af te stevenen op de halve finales van de Champions League, maar de Fransen geven zich niet zo snel gewonnen! 👀



We gaan een spannende tweede helft tegemoet, tune nu in op RTL 7 en Videoland 📺 pic.twitter.com/rQHN3LYh2D — VTBL ⚽ (@vtbl) April 16, 2024 Ronald Araújo, wat doe je?! 🫣



Hij verprutst eerst een pass en trekt vervolgens Bradley Barcola naar de grond: rood!



Barcelona moet door met tien man, de vrije trap wordt overgeschoten door Dembélé. Gaat Paris Saint-Germain hier hun eigen 𝓻𝓮𝓶𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪 inzetten? 👀 pic.twitter.com/xMTJM5mNpO — VTBL ⚽ (@vtbl) April 16, 2024 📸 - Ousmane Dembélé telling the people how close he was to scoring again, he's loving life against Barcelona tonight. pic.twitter.com/wudaihLQja — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 16, 2024

