Ousmane Dembélé is de winnaar van de Ballon d'Or 2025

heeft de Ballon d'Or van het jaar 2025 gewonnen. Dat is maandag bekendgemaakt op de ceremonie in Parijs.

Dembélé was samen met Lamine Yamal de grote favoriet voor de Ballon d'Or. De Fransman pakte met Paris Saint-Germain de landstitel, de beker en de Champions League. Ook de finale van het WK voor clubteams werd gehaald, maar die verloor PSG van Chelsea. Zelf schoot hij 33 keer raak en gaf hij 17 assists. Dembélé, die te boek stond als een eeuwig talent, loste zo op grandioze wijze zijn belofte in.

De buitenspeler, wiens naam vrij lang werd gescandeerd nadat bleek dat hij de Ballon d'Or had gewonnen, sprak alle aanwezigen in Parijs met de volgende woorden toe: "Dit is exceptioneel, ik heb er geen woorden voor. Het was een ongelooflijk seizoen met PSG." Dembélé laat dan merken dat hij een beetje nerveus is. "Dat Ronaldinho me deze prijs overhandigt, is ongelooflijk." De Fransman wilde vervolgens veel mensen van zijn club bedanken, waaronder de voorzitter, zijn trainer en de selectie van de club uit de lichtstad. Ook ging er nog een speciaal dankwoord naar de clubs waar Dembélé eerder voor speelde, zoals FC Barcelona. "Het was geweldig om bijvoorbeeld met Lionel Messi samen te spelen. Deze prijs pakken is een enorme eer. Dit is onvergetelijk." De buitenspeler ging een hoop voor hem belangrijke personen af, maar werd emotioneel toen hij zijn familie en zijn moeder bedankte. "Ze zijn er altijd voor me geweest, ook in de moeilijkste momenten." Dembélé sloot af met een bedankje richting zijn zaakwaarnemer en 'beste vriend'. "We hebben zoveel meegemaakt en we zullen tot het eind samen door het leven gaan."

Yamal, die uiteindelijk de tweede plek bemachtigde, won in de zomer van 2024 het EK met Spanje en zette zijn goede vorm vervolgens voort in LaLiga en de Champions League. De jonge dribbelkoning pakte met FC Barcelona de landstitel, de beker en de supercup, maar zijn club werd in de halve finale van de Champions League wel uitgeschakeld door Internazionale. Zelf scoorde Yamal 19 keer en gaf hij 25 assists.

De enige Nederlanders die in aanmerking kwamen voor de Ballon d'Or dit jaar, Virgil van Dijk en Denzel Dumfries, eindigden een stuk lager op de ranglijst. De speler van Liverpool moet het doen met een 28e plek, terwijl Dumfries de 25e notering op zijn naam krijgt.