Haaland op 24-jarige leeftijd al Noors topscorer aller tijden en scoort ook naast het veld

heeft zich donderdagavond gekroond tot topscorer aller tijden van Noorwegen. De superspits wist twee keer het net te vinden in het duel met Slovenië (3-0) en staat nu in 36 interlands op 34 treffers. Daarnaast kondigde hij ook aan dat zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen zwanger is.

Noorwegen nam het donderdagavond in eigen huis op tegen Slovenië. Bij het ontbreken van Martin Ødegaard, vaste aanvoerder van de Scandinaviërs, ging de band naar Haaland. De spits van Manchester City kon prima leven met deze druk, want al na zeven minuten had hij zijn land op voorsprong gezet. Ruim tien minuten na rust verdubbelde Alexander Sørloth de voorsprong, waarna Haaland tien minuten later zijn tweede maakte. Met die treffer loste hij Jørgen Juve, die 33 keer scoorde in 45 interlands, af als topscorer aller tijden van Noorwegen.

LEES OOK:

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel was de aanvoerder van Noorwegen erg te spreken met zijn nieuwe record. “Ik ben trots”, liet hij erover weten, geciteerd door De Telegraaf. “Het is een record dat al heel lang staat. Het is historisch, het is groot. Ik ben blij. Het is een fantastisch record om te behalen.” Of het hem gaat lukken honderd doelpunten te maken voor Noorwegen? “Laten we het één voor één bekijken. Is het nu goed of niet?”, vraagt de spits die normaal liever niet met de pers praat vervolgens.

LEES OOK:

Haaland ook naast het veld succesvol

Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten blijkt Haaland succesvol. De Noorse superspits kondigde namelijk na het duel aan dat zijn vriendin Isabel zwanger is. De twee verwachten samen hun eerste kind.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit betreurt keuze van Joshua Zirkzee: 'Hij had beter...'

Ruud Gullit denkt dat Joshua Zirkzee er afgelopen seizoen niet verstandig aan gedaan heeft om voor Manchester United te kiezen.