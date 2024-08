Manchester United neemt afscheid van reddende engel van Ten Hag

gaat de deur bij Manchester United achter zich dichttrekken. Volgens David Ornstein van The Athletic heeft Napoli een akkoord bereikt met The Red Devils over een overgang van de Schots international naar de Italiaanse topclub.

Napoli was al een tijd geïnteresseerd in de diensten van McTominay, maar wilde eerst niet voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen die de club van trainer Erik ten Hag hanteerde. Nu is i Partenopei alsnog over de brug gekomen. Naar verluidt betaalt Napoli ongeveer dertig miljoen euro voor de Schotse middenvelder. Bovendien heeft Manchester United een doorverkooppercentage bedongen.

McTominay heeft bij Manchester United nog een contract tot medio 2025, met de optie voor nog een jaar. De Schotse middenvelder was afgelopen seizoen meermaals de reddende engel voor Ten Hag met zijn late treffers. Zo viel McTominay vorig seizoen kort voor tijd in tegen Brentford en was hij in de blessuretijd verantwoordelijk voor de 1-1 en de 2-1 van Manchester United. Ook tegen Aston Villa was McTominay met zijn late treffer belangrijk voor een driepunter. In totaal was de 52-voudig Schots international tienmaal trefzeker in 43 wedstrijden en gaf hij drie assists.

McTominay moet zelf nog wel tot een akkoord komen met Napoli, maar dat lijkt geen probleem te vormen. The Red Devils hebben al een vervanger klaarstaan voor de Schot in de persoon van Manuel Ugarte. Een verkoop van McTominay zou de Engelse grootmacht helpen om de Uruguayaanse middenvelder over te nemen van Paris Saint-Germain. De club van Ten Hag dacht in eerste instantie aan een huurtransfer, maar de miljoenen van McTominay zouden ervoor kunnen zorgen dat Ugarte definitief de overstap naar Old Trafford kan maken.