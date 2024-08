‘Clubs naderen akkoord: Ten Hag kan droomaanwinst snel verwelkomen bij Manchester United’

Manchester United en Paris Saint-Germain naderen een akkoord over , weet Fabrizio Romano te melden op X. De transferexpert schrijft dat de onderhandelingen tussen beide clubs in de ‘laatste fase’ zijn aanbeland. Daarmee lijkt het erop dat Erik ten Hag snel zijn gedroomde versterking voor het middenveld kan verwelkomen.

De Engelse topclub wil de Uruguayaanse middenvelder graag voor één seizoen huren, met een verplichte optie tot koop. The Red Devils hebben daarover een gesprek gehad met PSG en dat gesprek is door de club van Ten Hag als ‘positief’ ervaren. De laatste details worden momenteel besproken, maar het lijkt er in ieder geval op dat Manchester United en Les Parisiens elkaar zo goed als hebben gevonden.

Manchester United heeft de 23-jarige Ugarte al langer op de korrel, maar de onderhandelingen met PSG verliepen stroef. De Fransen bleven vasthouden aan de hoge vraagprijs van zeventig miljoen euro, waar de Engelse club tegenaan hikte. Volgens diverse media zou Manchester United daarom ook zijn afgehaakt. Bovendien zou de club zijn doorgeschakeld naar andere targets.

Ugarte, die bij PSG een contract heeft tot medio 2028, heeft zelf al ruim een maand een persoonlijk akkoord met Manchester United. Ondanks het gebrek aan Champions League-voetbal bij The Red Devils, zou de middenvelder graag de overstap willen maken naar de Engelse grootmacht.

