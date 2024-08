Borst vraagt zich af wat Ten Hag bezielt: 'Hoe klein is je wereld?'

Hugo Borst is allerminst te spreken over het beleid dat Erik ten Hag voert bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester krijgt volgens Borst ‘alle ruimte' om Nederlands en oude bekenden naar Manchester te halen. Het begon in de ogen van de columnist allemaal met Antony.

“Die kende Erik goed. Die wilde hij per se bij Manchester United hebben. De transfersom was krankzinnig hoog. Een speler die in de eredivisie speelt, kan reëel nooit meer waard zijn dan 70 miljoen euro”, begint Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Antony met Ajax had gepresteerd, zou 40 miljoen het maximale zijn geweest. Bij Manchester United zijn ze achterlijk. Ze betaalden bijna 100 miljoen voor een aardige maar grillige speler, een jongen nog, geen man, iemand die licht ontvlambaar is en niet stabiel.”

Borst vraagt zich dan ook af wat Ten Hag bezielde. “Hij wist toch van Louis van Gaal, die dik twintig jaar eerder allemaal Ajacieden (en Nederlanders) naar Barcelona haalde? Het ultieme succes, de Champions League winnen, leverde het niet op”, vervolgt hij. “Je moet nooit spelers van je oude club meenemen. Of uit de competitie die je goed kent. Waarom zou je? De wereld is eindeloos. In oceanen zwemmen de prachtigste vissen. Waarom zou je met een schepnetje bij een Nederlands aquarium gaan staan?”

“Antony. Waarom? Lisandro Martínez. Daar had het bij kunnen blijven. Ten Hag moest ook zo nodig Christian Eriksen en Tyrell Malacia halen. Nog een Nederlander, Sofyan Amrabat, niet geslaagd bij Feyenoord. André Onana. Wout Weghorst. Ongetalenteerden, boterletters, dopingzondaars, gekken”, gaat Borst verder. “Deze zomer kwamen nog drie Nederlanders. Ruud van Nistelrooij. (Die snappen we.) René Hake en Jelle ten Rouwelaar. (Hoe klein is je wereld?)”

In zijn column zet Borst ook zijn vraagtekens bij Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. “Toen zij ook nog vanuit München naar Manchester United verhuisden, dacht ik: wie zijn de volgenden? Sean Klaiber en Zakaria Labyad? En waarom als opvolger van Weghorst niet Quincy Promes op borgtocht vrijkopen?”, is hij kritisch.

“Met zijn keuzes wekt Erik de schijn eenkennig en achterdochtig te zijn. Wat jammer dat hij geen man van de wereld is. Maar ik blijf in hem geloven. Als een dijk van een bondscoach. Erikje zal zich in een snoepzaak wanen: oh, allemaal Nederlanders”, aldus Borst, die hoopt dat Ten Hag snel bondscoach wordt van het Nederlands elftal. “Er wordt op dit moment doorgeselecteerd bij Oranje, maar ik vrees dat Ronald Koeman Ronald Koeman niet vervangt door Erik ten Hag. En Erik wil ook niet weg. Hij gelooft dat hij zal slagen in Engeland.”

