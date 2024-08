Driessen hekelt ‘kortzichtig’ transferbeleid van Ten Hag: ‘Uiteindelijk krijg je dat om je oren’

Erik ten Hag doet er niet goed aan om weer twee oude bekenden naar Manchester United te halen. Dat is het oordeel van Mike Verweij en Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Engelse grootmacht staat op het punt om en in te lijven.

“Of het verstandig is of niet, dat zal de komende weken of maanden blijken. Bij Ajax deed hij ook niet anders”, weet Verweij, die onder meer de namen van Sebastien Haller, Zakaria Labyad en Quincy Promes aanhaalt. “Dat is toch wel iets van Ten Hag. Spelers waar hij vertrouwen in heeft, die hij kent, die haalt hij graag weer naar zich toe. Kennelijk voelt hij zich sterk genoeg in zijn positie bij Manchester United om dit te kunnen doen. Je weet wel: als het fout gaat, dan word je daar op afgerekend.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ten Hag in zijn nopjes: sterkhouder gelooft in project en blijft langer bij United'

Driessen is ook allerminst te spreken over het transferbeleid van Ten Hag. “Ik vind het kortzichtig. Ik vind Mazraoui wel een goede aankoop, maar voor De Ligt zijn betere centrale verdedigers te koop”, is hij kritisch. “De Ligt heeft niet echt bijzondere jaren meegemaakt na Ajax. Hij is niet gegroeid als speler. Misschien dat hij onder Ten Hag wel groeit. Ik denk dat er ook heel veel andere spelers zijn.”

LEES OOK: De Ligt onderweg naar Manchester om transfer af te ronden: ‘Mazraoui wacht op mij’

Al vraagt Driessen zich af of De Ligt ook daadwerkelijk naar Manchester United zou zijn gekomen als Leny Yoro niet geblesseerd was geraakt. “Ik weet wel dat Ten Hag nu iets moet doen omdat hij niet al te veel verdedigers heeft. Of het verstandig is? Ik denk het niet. Uiteindelijk krijg je dat een keer om je oren. Maar hij heeft nu ook al zoveel spelers gehaald die hij kende: Malacia, Antony, Van de Beek, Martinez, Amrabat, Onana. Een behoorlijke lijst en ze zijn eigenlijk geen van allen geslaagd”, besluit hij met een kritische noot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Onana doet belofte voor komend seizoen: ‘Kan ik je van tevoren vertellen’

Manchester United-keeper André Onana doet een belofte waar niet iedere fan even enthousiast over zal zijn.