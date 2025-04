Slot zorgt na derbyzege op Everton voor primeur

Arne Slot heeft met Liverpool woensdagavond weer een stap richting de landstitel gezet. In de Merseyside Derby op Anfield wonnen The Reds met 1-0 van stadsgenoot Everton. Na afloop van de wedstrijd deed Slot iets wat hij nog nooit heeft gedaan, zo zag de Britse pers.

Met nog acht wedstrijden te gaan in de Premier League is Liverpool hard op weg richting de titel. De ploeg van Slot gaat ruim aan kop, met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Arsenal. Woensdag wist de Nederlander zijn eerste derbyzege te boeken. Dankzij een treffer van Diogo Jota won Liverpool met 1-0 van Everton, nadat de koploper eerder dit seizoen diep in blessuretijd de zege uit handen gaf op Goodison Park (2-2).

The Telegraph ziet dat Liverpool met rasse schreden op de landstitel afgaat. “Liverpool kan het voelen. Ze kunnen het bijna zien. De Premier League-titel, pas de tweede in 35 lange jaren en de eerste die ze normaal kunnen vieren, is in zicht”, klinkt het. De krant stelt dat de zege op Everton qua timing zeer belangrijk was. “Liverpool zag er de laatste tijd zeer vermoeid uit met de uitschakeling in de Champions League en de nederlaag op Wembley voor de interlandbreak. Dat zorgde voor enige aarzeling waar ze eerst zeer zelfverzekerd leken.”

Dat de zege op Everton een zeer belangrijke was voor Liverpool, had ook Slot door. Bij het verlaten van het veld maakte de Nederlandse trainer een vuist om zijn blijdschap te tonen. “Slot met een zeldzaam moment van emotie, met gebalde vuist gaat hij de tunnel in”, ziet The Guardian. “Dit was geen typische wedstrijd maar de fans van Liverpool zijn door het dolle.”

