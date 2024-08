Ten Hag kan Man United-target doorstrepen: horrorblessure bij Nottingham Forest - Bournemouth

Het seizoen 2024/25 is dramatisch begonnen voor Nottingham Forest-middenvelder . De 23-jarige Braziliaan, die eerder deze week nog werd gelinkt aan het Manchester United van trainer Erik ten Hag, viel al na zes minuten spelen zwaar geblesseerd uit in het duel met Bournemouth.

Bij een luchtduel met tegenstander Antoine Semanyo ging het helemaal mis voor Danilo. De Braziliaan kwam ongelukkig terecht en greep meteen naar zijn been. Al snel werd duidelijk dat het een zeer serieuze blessure betreft, aangezien beveiligingspersoneel de speler met doeken afschermde. Op het moment dat Danilo per brancard van het veld werd gedragen, produceerde hij nog wel een duimpje richting het publiek.

Danilo is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Nottingham Forest. De Braziliaan werd in de winter van 2023 voor een bedrag van 20 miljoen euro weggeplukt bij Palmeiras uit zijn vaderland. Vorig seizoen kwam hij tot 29 Premier League-wedstrijden, waarin hij tweemaal trefzeker was en evenzoveel assists afleverde. Het leverde Danilo naar verluidt belangstelling van Manchester United op. Engelse media, waaronder de Daily Mail, meldden gisteren (vrijdag) dat de club van Ten Hag geïnformeerd zou hebben bij Forest, terwijl ook AC Milan de speler op de korrel zou hebben.

Op het moment dat Danilo zijn trieste aftocht maakte, stond het nog 0-0. Een kwartier na de hervatting zette spits Chris Wood Nottingham op een 1-0 voorsprong. Bij Forest heeft voormalig PSV'er Ibrahim Sangaré een basisplaats. Bij Bournemouth geld dat voor voormalig Eredivisiespelers Luis Sinisterra en Milos Kerkez, terwijl ook Dean Huijsen - deze zomer overgenomen van Juventus - aan de aftrap verscheen. Justin Kluivert zit vooralsnog op de bank.

Wishing Nottingham Forest’s Danilo a speedy recovery that looked proper nasty 😳pic.twitter.com/9Ou1Rg8bSW — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 17, 2024

