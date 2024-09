Niet De Ligt, maar andere Nederlander krijgt schuld van tegengoal

is na de interlandperiode met het Nederlands elftal de gebeten hond. De verdediger, die tegen Bosnië en Herzegovina al ongelukkig was, wordt na het duel tegen Duitsland overladen met kritiek. Fans van Manchester United steken hier een stokje voor.

De Ligt kreeg deze interlandperiode het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, maar dat pakte niet bepaald goed uit. Nadat de oud-Ajacied ongelukkig was tegen Bosnië en Herzegovina, schutterde hij opnieuw tegen Duitsland. Bij de eerste tegentreffer was de verdediger slordig in de opbouw, waardoor Deniz Undav de gelijkmaker kon scoren.

Niet veel later zette Joshua Kimmich de 1-2 op het bord. Fans van Manchester United zoomen bij de tegentreffer in op de rol van Virgil van Dijk, die volgens hen teveel ruimte weggeeft bij de tweede paal. "De Ligt! De Ligt! De Ligt! Van Dijk dekt de tweede paal niet, maar krijgt geen enkele kritiek!", valt te lezen in een tweet die hard rondgaat op X.

In de commentsectie krijgen ook Jurriën Timber en Cody Gakpo een verwijt. Het tweetal dat de linkerkant bezet bij Oranje had volgens hen rechtsback Kimmich moeten verdedigen.

“de ligt! de ligt! de ligt!”



but van dijk doesn’t mark the backpost and he doesn’t get any criticism pic.twitter.com/89K3fKPqX9 — wainoo (@magicalmainoo) September 10, 2024

The is no way man are blaming de ligt.. he blocked it lol mans by himself back post — 🔰Big Tenners (@The_UTD_Front) September 10, 2024

Van dijk has always been untouchable from the media, even when he makes mistakes. They will find a way to pin it on another player. — Prince Nwachinemelu (@Ich__Glaube) September 11, 2024

From this clip, it isn’t De ligts error or VVD’s fault. Where is the left back? — overjoy charles (@overjoycharles) September 11, 2024

Wasn’t VVD’s fault, full back failed to track back leaving him in a 2v1 pic.twitter.com/HaF3CMUKy3 — twice2x🕊️ (@LookTwicely) September 10, 2024

How was that de ligt fault — ZIK STUDIOS (@ZIKODEHSTUDIO) September 10, 2024