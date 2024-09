Duitse media oordelen na historische tegengoal eensgezind over Nederland - Duitsland

De Duitse media oordelen eensgezind positief over het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland, dat dinsdagavond in een 2-2 gelijkspel eindigde. In de Johan Cruijff ArenA schotelden beide landen de kijker een enerverend duel voor, waarin Oranje bovendien heel dicht bij het breken van een record kwam dat het al vijftig jaar in handen heeft.

Zowel BILD als de Frankfurter Allgemeine stipt aan dat de openingstreffer van Tijjani Reijnders na precies 99 seconden in het net lag. Brian Brobbey leidde de aanval in door een lange bal van achteruit terug te leggen op Ryan Gravenberch, die de middenvelder van AC Milan vrij voor Marc-André ter Stegen zette. Reijnders schoot de bal in de één op één door de benen van de sluitpost van FC Barcelona: 1-0.

Het betekende het snelste tegendoelpunt dat Die Mannschaft in vijftig jaar tijd moest incasseren. Het record werd in 1974 óók door Nederland in de boeken gezet, in de WK-finale in München. Er waren destijds exact 86 seconden verstreken - en nog niet één Duitser had de bal überhaupt aangeraakt - toen Johan Neeskens vanaf de stip de 1-0 achter Sepp Maier poeierde. Het vervolg van die wedstrijd is bekend en zullen we hier niet noemen.

Kicker is kritisch op de rol van de Duitse defensie bij de treffer van Reijnders. "Het team - en dan vooral verdedigingsleider Jonathan Tah - stond niet goed georganiseerd bij de start van niet alleen deze aanval", schrijft het tijdschrift. BILD onderschrijft die lezing: "De verdediging stond veel te hoog."

Nederland beleefde sowieso een sterke start, zag Kicker: "Duitsland had grote problemen met de snelle omschakelingen van de thuisploeg en beleefde angstige momenten toen Denzel Dumfries en Xavi Simons grote kansen kregen." Het tijdschrift looft wél de veerkracht die de Duitsers daarna toonden, die leidde tot de gelijkmaker van Deniz Undav ("geholpen door de slechte pass van Matthijs de Ligt") en even later zelfs tot de 1-2 van aanvoerder Joshua Kimmich: "Het zorgde voor een vreemde stilte in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA in de rust."

Nederland kwam kort na rust echter weer op gelijke hoogte: Brian Brobbey bleef knap aan de bal en zette hard en laag voor richting tweede paal, waar Dumfries klaarstond om de 2-2 in het lege doel te lopen. Kicker is vooral kritisch op de rol van een andere verdediger: "De goal werd voorafgegaan door zwak verdedigend optreden van Nico Schlotterbeck tegen de sterke oud-RB Leipzig-speler Brobbey", leest het. Dat het daarbij bleef en de buurlanden de punten dus deelden was terecht, luidt het algemene oordeel in de Duitse media. De Frankfurter Allgemeine spreekt van een 'hoogst vermakelijke klassieker' die eindigde in een 'eerlijk gelijkspel'.

